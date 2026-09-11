Vasco deseja a contratação de RicharlisonAFP
Técnico do Tottenham desconversa sobre futuro de Richarlison: 'Não sei'
De Zerbi evita comentar sobre o destino do atacante, afastado do elenco e alvo do Vasco nesta reta final da janela brasileira
Vasco tenta viabilizar contratação
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Vasco anuncia contratação do zagueiro Gabriel, do Copenhague
Defensor vestirá a camisa 55 e chega por empréstimo até junho de 2027, com opção de compra com vínculo até dezembro de 2030
Jogador do Hull City capota o carro em acidente, mas passa bem
Apesar do susto, Sorba Thomas não sofreu nenhum ferimento; veículo ficou virado em uma rua perto do centro de treinamento do clube
Cruzeiro tenta contratar lateral do Flamengo que defende o River Plate
Matías Viña é alvo da Raposa, que corre contra o tempo para fechar negócio nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências
CEO do Maracanã aponta motivos para gramado ruim e mudança para 2027
Diante da dificuldade para a manutenção do campo, estádio receberá um novo tipo de grama em reforma após a atual temporada
Gestão do Maracanã critica investigação do MP sobre superlotação
CEO Fred Nantes classificou a apuração como "midiática" e prometeu que os administradores do estádio vão colaborar com as autoridades
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