Vasco deseja a contratação de Richarlison - AFP

Vasco deseja a contratação de RicharlisonAFP

Publicado 11/09/2026 14:17

alvo do Vasco na reta final da janela de transferências, voltou a ser assunto nesta sexta-feira (11). Em entrevista coletiva antes do confronto com o Everton, pelo Campeonato Inglês, o técnico Roberto De Zerbi evitou falar sobre a permanência do atacante no Tottenham. O futuro de Richarlison,, voltou a ser assunto nesta sexta-feira (11). Em entrevista coletiva antes do confronto com o Everton, pelo Campeonato Inglês, o técnico Roberto De Zerbi evitou falar sobre a permanência do atacante no Tottenham.

"Eu não sei. Eu não sei. Não é o meu trabalho. Tudo o que posso dizer é que eu sei o que o clube fez pelo Richarlison e o que o Richarlison fez pelo clube nos últimos meses. Ele sabe, o agente dele sabe, o clube sabe, melhor do que você. Muito melhor", disse o treinador.

A fala do técnico surge em meio a um cenário de incerteza para o brasileiro, que não faz parte dos planos de De Zerbi e ficou fora da lista de inscritos dos Spurs no torneio nacional. A ausência veio depois do próprio comandante revelar que o jogador havia manifestado, por diversas vezes, vontade de deixar o clube londrino.

O desgaste entre as partes se intensificou durante as negociações envolvendo o Everton. Na ocasião, o centroavante contestou publicamente a versão de ter recusado um retorno ao clube de Liverpool, alegando que as tratativas foram conduzidas sem levar em conta seus interesses.



Vasco tenta viabilizar contratação



Sem espaço em Londres, o "Pombo" passou a ser alvo do Vasco nesta reta final da janela brasileira. A diretoria vascaína ainda busca uma alternativa para fechar o negócio até as 19h (de Brasília) desta sexta-feira, horário em que o mercado nacional se encerra.



Richarlison, por sua vez, não demonstra interesse em assinar um vínculo longo no futebol brasileiro. Seu plano é permanecer no Cruz-Maltino até dezembro de 2026 para, depois, reavaliar propostas no exterior.

Antes do interesse carioca, o atacante também havia despertado atenção do Trabzonspor. A janela turca, no entanto, foi encerrada em 4 de setembro sem que um acordo fosse selado com os londrinos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza