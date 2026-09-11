Carro do piloto tailandês Tasanapol Inthraphuvasak pegou fogo em treino da Fórmula 2 - Reprodução de vídeo

Carro do piloto tailandês Tasanapol Inthraphuvasak pegou fogo em treino da Fórmula 2Reprodução de vídeo

Publicado 11/09/2026 12:21

O Grande Prêmio da Espanha, em Madri, estreia neste final de semana na Fórmula 1 . Porém, o novo circuito, o Madring, vem ganhando repercussão por seu trajeto difícil e que promete ser desafiador para os pilotos da principal categoria do automobilismo, o que causa preocupação de acidentes mais graves, como aconteceu nesta sexta-feira (11).

Durante os treinos da Fórmula 2, categoria de acesso à Fórmula 1, o carro do piloto tailandês Tasanapol Inthraphuvasak pegou fogo após bater nas barreiras da curva 19. O piloto escapou ileso ao conseguir saltar do carro em chamas.

A sessão, porém, precisou ser interrompida com bandeira vermelha enquanto os fiscais se dirigiam ao local para controlar e apagar o incêndio.

Madri é a nova sede do Grande Prêmio da Espanha, que, desde a década de 1990, era realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha. Nesta sexta-feira, acontecem os primeiros treinos livres da Fórmula 1 no novo circuito.

Na parte da manhã, George Russell liderou a primeira sessão. O inglês da Mercedes registrou 1min34s077 em sua melhor volta no treino que abriu o GP da Espanha. Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton completaram o top 3, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 11ª colocação.

A segunda sessão está prevista para esta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília). Já no sábado (12), às 11h, será realizada a classificação, enquanto a corrida acontecerá no domingo, às 10h.