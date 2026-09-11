Mourinho mostra confiança em recuperação de Vini Jr - Ina Fassbender / AFP

Mourinho mostra confiança em recuperação de Vini Jr Ina Fassbender / AFP

Publicado 11/09/2026 11:33

o atacante brasileiro, que recebeu vaias no Santiago Bernabéu na Vini Jr não vive grande momento neste início de temporada e tornou-se alvo dos torcedores do Real Madrid. E o técnico José Mourinho apoiouna vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão

Há preocupação na comissão técnica e até mesmo de jogadores com a situação vivida por Vini Jr. O jornal espanhol 'AS' revelou bastidores do clube nos últimos dias, com o treinador português garantindo a sua titularidade.



O que diz Mourinho sobre Vini Jr



Mourinho aprova a nova postura do jogador,

com mais participação defensiva . E pediu calma aos torcedores, mostrando confiança na retomada do protagonismo de Vini Jr.

"Há um provérbio em português: só se atira pedra em árvore que dá frutos. O que Vinicius fez aqui? Quantas Ligas dos Campeões ele ganhou? Quantos gols ele marcou? Quantos confrontos ele decidiu? O Vinicius que praticamente selou a vitória contra o Benfica no ano passado está chegando. Ele ainda não chegou lá, mas está trabalhando mais do que nunca", garantiu Mourinho nesta sexta-feira (11).



"Nesta era de análise de dados, ele está muito perto do seu auge. Quebrou seus recordes nesta temporada, inclusive em bolas recuperadas... Ele está chegando".



Apoio também a Mbappé



O português também abordou as críticas a Mbappé por ajudar pouco na marcação. O craque francês mostrou-se incomodado com a cobrança para contribuir mais defensivamente, assim como fazem os atacantes do rival Barcelona.



"Para Mbappé se aplica a mesma frase sobre o sucesso de Vinicius. Kylian está certo: um jogador que marca 40 gols por temporada não é um problema para o time. Existem diferentes tipos de pessoas, as que entendem e as que não entendem. Estas últimas sabem que não é do seu interesse falar sobre coisas positiva", disse Mourinho, que completou:



"Eu vi Kylian voltar para ajudar Cucurella quando estávamos com dez jogadores, enquanto um técnico muito agressivo gritava com ele. Eu realmente valorizo esse tipo de comportamento. Depois, essas mesmas pessoas não mencionam que defendemos bem ou que poderíamos ter marcado oito gols".



Por fim, Mourinho garantiu que a pressão da torcida não vai atrapalhar o desempenho do Real Madrid.



"As vaias não vão mudar o espírito da equipe. Além disso, obviamente, há união e empatia, e isso é um ponto positivo. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho", disse.