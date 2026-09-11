Mourinho mostra confiança em recuperação de Vini Jr Ina Fassbender / AFP
Mourinho defende Vini Jr e Mbappé de vaias da torcida e críticas
Atacantes tornam-se alvos de questionamentos por motivos diferentes neste início de temporada do Real Madrid, e técnico crê em mudança
O que diz Mourinho sobre Vini Jr
Apoio também a Mbappé
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Fluminense tem trunfo para melhorar retrospecto diante do Atlético-MG
Desde que Marcão assumiu o elenco, Tricolor está há seis jogos sem perder; desempenho recente na casa do time mineiro é ruim
João Pedro é eleito o melhor jogador de agosto no Campeonato Inglês
Atacante do Chelsea tem sido destaque neste início de temporada no futebol europeu, com dois gols e duas assistêncais em quatro partidas
Ancelotti está em lista dos técnicos com maiores salários do mundo
Italiano da seleção brasileira está distante do topo do ranking, que conta com um compatriota, um argentino e um espanhol
Cuiabano pode reforçar o Vasco em ‘decisão’ contra o Grêmio
Lateral-esquerdo se recuperou de dores musculares e já retomou os treinos de olho em confronto direto pela briga contra o rebaixamento
Arthur Chaves vive expectativa por primeira chance no Botafogo
Um dos reforços do Glorioso para a sequência da temporada, zagueiro deve ser relacionado para enfrentar o Red Bull Bragantino
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