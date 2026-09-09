Vini Jr tem um novo papel no Real Madrid de MourinhoThomas Coex / AFP
Vini Jr sofre transformação com Mourinho, apontam jornais espanhóis
Atacante brasileira passa a ter mais função tática, como na vitória sobre a Inter de Milão, pelo primeiro jogo da Liga dos Campeões
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