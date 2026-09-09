Michael Olise foi destaque da última CopaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Pedro Logato
Rio - Um dos principais destaques do Bayern, o meia Michael Olise, de 24 anos, teve seu nome ventilado no Real Madrid na última Copa do Mundo. Max Eberl, direto esportivo do clube alemão, afirmou que o francês jamais pediu para mudar de ares, mas admitiu que temeu por uma atitude assim por conta de uma mensagem durante o Mundial.
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"De jeito nenhum, nem uma única vez (Olise pediu para sair). Michael me escreveu uma mensagem no WhatsApp durante a Copa. Hesitei por um momento antes de abrir (risos). Não sabia se talvez ele realmente fosse falar comigo sobre esse assunto. Mas era só uma foto com Manu Koné, que contratei na época para o Gladbach, com um coração embaixo", revelou entrevista ao jornal "Sport Bild".
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Olise tem contrato com o Bayern até junho de 2029, na opinião do dirigente uma proposta de renovação deverá ser feita para dificultar ainda mais uma possível saída.
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"Michael teve uma evolução extraordinária conosco. Em algum momento, vamos sentar e conversar sobre como continuar. Ele ainda tem três anos de contrato, e quero ressaltar: sem cláusula de rescisão", concluiu.