Michael Olise foi destaque da última Copa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Michael Olise foi destaque da última CopaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 09/09/2026 10:00

"De jeito nenhum, nem uma única vez (Olise pediu para sair). Michael me escreveu uma mensagem no WhatsApp durante a Copa. Hesitei por um momento antes de abrir (risos). Não sabia se talvez ele realmente fosse falar comigo sobre esse assunto. Mas era só uma foto com Manu Koné, que contratei na época para o Gladbach, com um coração embaixo", revelou entrevista ao jornal "Sport Bild".

Olise tem contrato com o Bayern até junho de 2029, na opinião do dirigente uma proposta de renovação deverá ser feita para dificultar ainda mais uma possível saída.

"Michael teve uma evolução extraordinária conosco. Em algum momento, vamos sentar e conversar sobre como continuar. Ele ainda tem três anos de contrato, e quero ressaltar: sem cláusula de rescisão", concluiu.