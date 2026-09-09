Michael Olise foi destaque da última CopaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Dirigente do Bayern diz que temeu que Olise pedisse para jogar no Real
Durante a Copa do Mundo, meia francês, de 24 anos, foi ventilado como possível reforço do clube espanhol para temporada europeia
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