Haaland marcou dois gols na vitória do Manchester City - AFP

Haaland marcou dois gols na vitória do Manchester CityAFP

Publicado 08/09/2026 20:00 | Atualizado 08/09/2026 20:26

Rio - O Manchester City estreou com vitória na Liga dos Campeões. Com dois gols do artilheiro norueguês Erling Haaland, os Citizens venceram o Porto por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no Estádio do Dragão, pela primeira rodada da fase de liga.

Depois de inicialmente esbarrarem nas defesas do goleiro português Diogo Costa, os Citizens fizeram valer sua superioridade no início do segundo tempo, quando Haaland marcou de cabeça após cruzamento do argentino Enzo Fernández, que fez sua estreia na competição pelo time de Manchester.

O atacante norueguês ampliou a vantagem batendo de chapa com o pé direito, após assistência de Rayan Aït-Nouri nos instantes finais da partida. Após o jogo, Haaland destacou a pressão do time em continuar com bons desempenhos após a saída de Pep Guardiola.

"Temos toda a pressão de precisar apresentar um bom desempenho na principal competição, e foi isso o que fizemos hoje. São estes os jogos que precisamos vencer, e começamos a temporada muito bem", disse o camisa 9, que já havia marcado na vitória sobre por 1 a 0 o Coventry no Campeonato Inglês.

O Porto resistiu ao domínio do City por um longo período graças a uma organização defensiva sólida, mas os ingleses conseguiram abrir espaços por meio da criatividade de um meio-campo liderado por Rayan Cherki e Phil Foden, bem como de suas novas contratações de peso, Enzo Fernández e Ayyoub Bouaddi.

Quando os comandados de Enzo Maresca, técnico que substituiu Pep Guardiola no comando do City, conseguiam superar a defesa portuguesa, Diogo Costa se transformava em uma muralha. Até que Haaland finalmente abriu o placar cabeceando da linha da pequena área entre três defensores do Porto.

O Porto só conseguiu finalizar no segundo tempo, com Alan Varela e de William Gomes. Quando tiveram que assumir mais riscos para evitar a derrota, o City voltou a levar perigo. Já nos acréscimos, Rayan Aït-Nouri avançou pela esquerda e passou para Haaland fechar o placar.