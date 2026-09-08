Haaland marcou dois gols na vitória do Manchester CityAFP
Com gols de Haaland, City vence Porto na Liga dos Campeões
Time inglês supera defesa dos portugueses com dois tentos do artilheiro norueguês, que foi o destaque da partida no Estádio do Dragão
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Xabi Alonso garante sequência a Estêvão no Chelsea: 'Está pronto'
Brasileiro vive incômodo em virtude da pouca minutagem que tem recebido no clube inglês; treinador espanhol indicou que dará novas chances
Real bate Inter de Milão e estreia com vitória na Liga dos Campeões
Time merengue aproveita falhas defensivas dos italianos e vence por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, com gols de Mbappé e Valverde
Botafogo entra na briga com o Vasco por Matheus Gonçalves
Ex-Flamengo, ponta defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita, desde agosto de 2025; Glorioso terá concorrência do Cruz-Maltino pelo jogador
Ignácio sente dores na coxa e desfalca Fluminense na Libertadores
Zagueiro fica fora do jogo com o Platense, da Argentina, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final
Neymar tenta cavar ex-camisa 10 do Vasco no Santos: 'Meu sonho'
Meia-atacante santista se animou com especulações sobre a chegada do ex-jogador do Cruz-Maltino e se pronunciou sobre o assunto
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