Estêvão em ação durante treino do Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Estêvão em ação durante treino do ChelseaGlyn Kirk / AFP

Publicado 08/09/2026 19:01

Inglaterra - Preocupado com as poucas chances recebidas no Chelsea , Estêvão ganhou motivos para criar esperanças nesta terça-feira (8). Em entrevista coletiva, o técnico Xabi Alonso afirmou que o ponta de 19 anos "está pronto e treinando bem", e reforçou sua importância para a equipe inglesa.

"Estêvão está pronto e treinando bem. Outro dia ele teve um impacto muito bom (na derrota para o Arsenal por 2 a 1), teve uma grande chance para marcar. Ele está totalmente envolvido, com uma excelente atitude todo dia. Conversas privadas devem permanecer privadas. Ele está no processo de se adaptar e aprender rápido", disse Xabi Alonso.



As "conversas privadas" indicadas pelo espanhol se tratam dos diálogos entre ele e o brasileiro sobre sua função no Chelsea. Neste começo de temporada, Estêvão atuou apenas 21 minutos nas três primeiras partidas do time na Premier League, e torce por mais participação na equipe nos próximos jogos.

"A temporada vai ser longa. Os jogadores que tiverem o desejo e a fome de se provarem, e fizerem isso todo dia, é isso o que queremos criar aqui no Chelsea. Estêvão é parte disso. Ele tem uma ótima atitude, ótima mentalidade", completou o treinador.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza