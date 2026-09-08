Neymar com a camisa do SantosDivulgação / Santos
Neymar tenta cavar ex-camisa 10 do Vasco no Santos: 'Meu sonho'
Meia-atacante santista se animou com especulações sobre a chegada do ex-jogador do Cruz-Maltino e se pronunciou sobre o assunto
Ziyech chega ao Rio e é recebido com festa da torcida do Botafogo
Marroquino que estava no Wydad Casablanca fala sobre primeira experiência no Brasil e tem rápido encontro com os alvinegros no aeroporto
Marcão admite dificuldades e vê lições em vitória do Fluminense
Treinador admite necessidade de fazer correções após queda de desempenho no segundo tempo e evitar repetir erros na partida de volta
Marino lamenta placar em branco contra o Santa Fe: 'Faltou capricho'
Atacante colombiano cravou que o Vasco conseguirá a classificação para as semifinais da Sul-Americana no jogo de volta, em São Januário
Thiago Silva evita clima de 'oba-oba' com vitória e enaltece Marcão
Zagueiro teve atuação segura e foi importante para o Fluminense não sofrer gols contra o Platense, nas quartas de final da Libertadores
Jardim celebra defesas contra o Santa Fe: 'Para isso que eu trabalho'
Goleiro do Vasco operou dois 'milagres' no fim do segundo tempo diante da equipe colombiana, para segurar o empate em 0 a 0
Hulk celebra boa fase no Fluminense: 'Tive muita resiliência'
Atacante marcou na vitória tricolor sobre o Platense e soma seis participações em gols nos últimos seis jogos da temporada
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