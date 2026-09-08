Neymar com a camisa do Santos - Divulgação / Santos

Neymar com a camisa do SantosDivulgação / Santos

Publicado 08/09/2026 17:00

Santos - Não satisfeito com a contratação de Arthur e a possível chegada de Cebolinha , Neymar quer "convocar" outro reforço para o Santos. O nome da vez é Philippe Coutinho, meia-atacante do Vasco entre 2024 e 2026, atualmente sem clube. O camisa 10 santista classificou o negócio como um "sonho".

Em publicação do jornalista Lucas Musetti, no X, sobre a chance da ida de Coutinho ao Peixe, Neymar respondeu com aprovação. Além de confirmar a possibilidade de uma negociação acontecer, ele ainda citou outras contratações que tiveram seu aval, como Gabigol e o recém-chegado Arthur.

"Trouxe 2! Um já tem 20 gols que é o Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil cebola ou Cris Guedes (amigos de Neymar) não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro", escreveu o craque.

Philippe Coutinho não entra em campo desde fevereiro, quando deixou o Vasco, e está livre para assinar sem custos com qualquer equipe. Aos 34 anos, o meia pode viver a reedição da parceria com Neymar, seu amigo e ex-companheiro de Seleção.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza