Neymar com a camisa do SantosDivulgação / Santos

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João Vitor Cravo
Santos - Não satisfeito com a contratação de Arthur e a possível chegada de Cebolinha, Neymar quer "convocar" outro reforço para o Santos. O nome da vez é Philippe Coutinho, meia-atacante do Vasco entre 2024 e 2026, atualmente sem clube. O camisa 10 santista classificou o negócio como um "sonho".
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Em publicação do jornalista Lucas Musetti, no X, sobre a chance da ida de Coutinho ao Peixe, Neymar respondeu com aprovação. Além de confirmar a possibilidade de uma negociação acontecer, ele ainda citou outras contratações que tiveram seu aval, como Gabigol e o recém-chegado Arthur.
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"Trouxe 2! Um já tem 20 gols que é o Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil cebola ou Cris Guedes (amigos de Neymar) não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro", escreveu o craque.
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Philippe Coutinho não entra em campo desde fevereiro, quando deixou o Vasco, e está livre para assinar sem custos com qualquer equipe. Aos 34 anos, o meia pode viver a reedição da parceria com Neymar, seu amigo e ex-companheiro de Seleção.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza
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Neymar com a camisa do Santos
Cria da base, Coutinho viveu retorno ao Vasco entre 2024 e o começo de 2026