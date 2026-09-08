Pedro Emanuel em entrevista coletiva após empate com o Santa Fe (COL) - Reprodução / Paramount+

Pedro Emanuel em entrevista coletiva após empate com o Santa Fe (COL)Reprodução / Paramount+

Publicado 08/09/2026 21:47 | Atualizado 08/09/2026 22:14

"Hoje viemos com a humildade de quem quer disputar a eliminatória. Sabíamos que íamos encontrar o Santa Fe, que é uma equipe muito forte em casa, e respeitamos isso. Soubemos nos preparar para isso. O início do jogo foi difícil para nós, dadas as condições, 2600m de altitude. Criamos algumas situações, mas tivemos sempre que o Santa Fe é uma equipe muito experiente, com muita qualidade individual, que a qualquer momento poderia nos surpreender", iniciou.

"A equipe se manteve sempre focada e viva no jogo. No final, o resultado tem que se aceitar. Levamos o jogo para a segunda mão (jogo de volta), conforme pretendíamos, com tudo em aberto, com uma boa apresentação da nossa parte, e com uma equipe que, apesar das condições, se mostrou fresca, disponível e com uma humildade muito grande. Vamos continuar. Como eu disse, vamos tentar disputar todas as frentes que nós estamos. E hoje mostramos aqui que estamos bem vivos nesta competição", completou Pedro Emanuel, sobre a atuação da equipe.

Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a partida de São Januário. Os clubes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (15), também às 19h (de Brasília), e uma vitória magra pode levar o Vasco à semifinal da Sul-Americana.

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"Meu silêncio, eu acho que diz tudo. Eu trabalho com quem tenho aqui. Eu trabalho com quem eu tenho aqui. É um jogador que eu respeito muito, que toda a gente conhece, mas que não está aqui. Não me acho sequer no direito de comentar algo que não faz parte do nosso dia a dia".

"Modo competitivo" do Vasco

"Não acho que seja um rótulo que nós queremos. Acho que queremos o rótulo de uma equipe competitiva, isso sim, em todas as competições onde estamos inseridos. Infelizmente no Campeonato (Brasileiro) não está surtindo os resultados que nós queremos, mas com trabalho e dedicação, com esta competitividade no próprio grupo, cada um deles, você vê, que quando tem que jogar responde, porque o nível está muito alto. A equipe está muito competitiva.

Hoje mostrou-se mais uma vez isso. Nós soubemos sofrer, contra o Santa Fe que, em casa, é uma equipe muito forte. E o "sofrer" não é levar pancada. É correr atrás, nos unirmos e trabalharmos em conjunto para conquistar a bola novamente, e depois fomos ganhando confiança. Fato que era isso que necessitávamos.

Acho que todos os jogadores têm um 'modo competitivo'. É um orgulho para mim como treinador. E que me cria muitas dificuldades, porque depois para fazer o próximo 11 (titular) é uma grande complicação. Mas tenho muito orgulho do trabalho que estamos a fazer em conjunto. Num clube que precisa voltar a ganhar. Uma torcida que está sedenta de vitórias. E nós vamos trabalhar neste sentido".

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza