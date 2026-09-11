Carlo Ancelotti pode ser o comandante de seleção mais bem pago do futebol, mas figura apenas na 12ª posição na lista de técnicos com os maiores salários. O levantamento que inclui quem trabalha em clubes aponta Simone Inzaghi, do Al-Hilal, no topo.
Se o italiano da seleção brasileira recebe cerca de 9,43 milhões (cerca de R$ 56,1 milhões) por ano, seu compatriota tem ganho de 26 milhões de euros (R$ 154,8 milhões) anuais.
Também chama a atenção a força financeira do futebol inglês na atualidade. A Premier League tem cinco representantes entre os 10 técnicos mais bem pagos do futebol: Mikel Arteta (Arsenal), Oliver Glasner (Nottingham Forest), Xabi Alonso (Chelsea) Andoni Iraola (Liverpool) e Enzo Maresca (Manchester City).
Já a Arábia Saudita mostra força graças aos petrodólares e aparece com dois nomes. Além de Inzaghi no topo, Ange Postecoglou, do Al-Nassr, figura na oitava posição.
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