Carlo Ancelotti tem missão de encontrar um novo time para a seleção brasileira - Samara Moumei / CBF

Carlo Ancelotti tem missão de encontrar um novo time para a seleção brasileiraSamara Moumei / CBF

Publicado 11/09/2026 10:01

Simone Inzaghi, do Al-Hilal, no topo. Carlo Ancelotti pode ser o comandante de seleção mais bem pago do futebol , mas figura apenas na 12ª posição na lista de técnicos com os maiores salários. O levantamento que inclui quem trabalha em clubes aponta

Se o italiano da seleção brasileira recebe cerca de 9,43 milhões (cerca de R$ 56,1 milhões) por ano, seu compatriota tem ganho de 26 milhões de euros (R$ 154,8 milhões) anuais.



Carlo Ancelotti é o único representante entre os profissionais que trabalham em seleções neste ranking até os 12 mais bem pagos. A lista foi divulgada pelo site 'GiveMeSport'.

O top-3 dos maiores salários



Simone Inzaghi é seguido de perto por Diego Simeone, do Atlético de Madrid. O argentino aparece em segundo lugar no ranking, com 23,4 milhões de euros anuais (R$ 139,3 milhões).



Já o atual bicampeão da Liga dos Campeões, Luis Enrique recebe 20 milhões de euros (R$ 119,1 milhões) do PSG.



Premier League domina ranking



Também chama a atenção a força financeira do futebol inglês na atualidade. A Premier League tem cinco representantes entre os 10 técnicos mais bem pagos do futebol: Mikel Arteta (Arsenal), Oliver Glasner (Nottingham Forest), Xabi Alonso (Chelsea) Andoni Iraola (Liverpool) e Enzo Maresca (Manchester City).



Já a Arábia Saudita mostra força graças aos petrodólares e aparece com dois nomes. Além de Inzaghi no topo, Ange Postecoglou, do Al-Nassr, figura na oitava posição.

A Espanha também conta com dois profissionais. Se Simeone está em segundo lugar, José Mourinho ocupa o sétimo. Já o Barcelona de Hansi Flick não aparece no Top-10.



Ranking dos técnicos mais bem pagos



1. Simone Inzaghi (Al-Hilal) — € 26 milhões

2. Diego Simeone (Atlético de Madrid) — € 23,4 milhões

3. Luis Enrique (PSG) — € 20 milhões

4. Mikel Arteta (Arsenal) — € 17,5 milhões

5. Oliver Glasner (Nottingham Forest) — € 15,13 milhões

6. Xabi Alonso (Chelsea) — € 13,4 milhões

7. José Mourinho (Real Madrid) — € 12 milhões

8. Ange Postecoglou (Al-Nassr) — € 11,64 milhões

9. Andoni Iraola (Liverpool) — € 11,64 milhões

10. Enzo Maresca (Manchester City) — € 11,64 milhões

11. Luciano Spalletti (Juventus) — € 11,06 milhões

12. Carlo Ancelotti (Brasil) — € 9,43 milhões