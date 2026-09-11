Carlo Ancelotti tem missão de encontrar um novo time para a seleção brasileiraSamara Moumei / CBF

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Hugo Perruso
Carlo Ancelotti pode ser o comandante de seleção mais bem pago do futebol, mas figura apenas na 12ª posição na lista de técnicos com os maiores salários. O levantamento que inclui quem trabalha em clubes aponta Simone Inzaghi, do Al-Hilal, no topo.
Se o italiano da seleção brasileira recebe cerca de 9,43 milhões (cerca de R$ 56,1 milhões) por ano, seu compatriota tem ganho de 26 milhões de euros (R$ 154,8 milhões) anuais. 
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Carlo Ancelotti é o único representante entre os profissionais que trabalham em seleções neste ranking até os 12 mais bem pagos. A lista foi divulgada pelo site 'GiveMeSport'.

O top-3 dos maiores salários

Simone Inzaghi é seguido de perto por Diego Simeone, do Atlético de Madrid. O argentino aparece em segundo lugar no ranking, com 23,4 milhões de euros anuais (R$ 139,3 milhões).
Já o atual bicampeão da Liga dos Campeões, Luis Enrique recebe 20 milhões de euros (R$ 119,1 milhões) do PSG.
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Premier League domina ranking

Também chama a atenção a força financeira do futebol inglês na atualidade. A Premier League tem cinco representantes entre os 10 técnicos mais bem pagos do futebol: Mikel Arteta (Arsenal), Oliver Glasner (Nottingham Forest), Xabi Alonso (Chelsea) Andoni Iraola (Liverpool) e Enzo Maresca (Manchester City).
Já a Arábia Saudita mostra força graças aos petrodólares e aparece com dois nomes. Além de Inzaghi no topo, Ange Postecoglou, do Al-Nassr, figura na oitava posição.
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A Espanha também conta com dois profissionais. Se Simeone está em segundo lugar, José Mourinho ocupa o sétimo. Já o Barcelona de Hansi Flick não aparece no Top-10.

Ranking dos técnicos mais bem pagos

1. Simone Inzaghi (Al-Hilal) — € 26 milhões
2. Diego Simeone (Atlético de Madrid) — € 23,4 milhões
3. Luis Enrique (PSG) — € 20 milhões
4. Mikel Arteta (Arsenal) — € 17,5 milhões
5. Oliver Glasner (Nottingham Forest) — € 15,13 milhões
6. Xabi Alonso (Chelsea) — € 13,4 milhões
7. José Mourinho (Real Madrid) — € 12 milhões
8. Ange Postecoglou (Al-Nassr) — € 11,64 milhões
9. Andoni Iraola (Liverpool) — € 11,64 milhões
10. Enzo Maresca (Manchester City) — € 11,64 milhões
11. Luciano Spalletti (Juventus) — € 11,06 milhões
12. Carlo Ancelotti (Brasil) — € 9,43 milhões