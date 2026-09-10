Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino é o presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 10/09/2026 22:55

Gianni Infantino pode continuar no cargo de presidente da Fifa depois da próxima eleição da entidade. De acordo com informação da agência Reuters, o dirigente já teria conquistado votos suficientes para se reeleger na função em março de 2027.

O ítalo-suíço teve sua credibilidade abalada depois de apresentar a proposta que buscava investimento privado na Fifa, a Fifa Forward Enterprise (FFE). Desde então, ele perdeu o apoio de diversas federações, principalmente dos países integrantes da Uefa e da Confederação Asiática de Futebol.

A região em que Infantino busca votos para conseguir a maioria na eleição é o Caribe. Algumas nações, como México e Antígua e Barbuda, se posicionaram de forma contrária ao comunicado divulgado pela Concacaf, entidade que é presidida por Victor Montagliani, possível adversário de Gianni no processo eleitoral.

Caso a eleição presidencial da Fifa tiver dois candidatos, é necessária maioria simples (50% + 1) entre os votos válidos (106). Gianni Infantino já teve apoio explícito da Confederação Africana (54 votos) e da Conmebol (10), além de outros países asiáticos e da própria dissidência na Concacaf, que o deixa com cerca de 75 votos.



Se alcançar os 25 votos válidos dos 31 participantes da União Caribenha de Futebol (UCF), Infantino se aproxima do apoio de 100 federações e começa a sonhar com a reeleição.



Se forem três ou mais candidatos, é preciso obter dois terços dos votos válidos (140) em um primeiro turno. Caso contrário, quem tiver o menor percentual de votos é eliminado até que restem dois, que disputam por maioria simples.



Steeve Laigle, presidente da Federação de Futebol da Nova Caledônia, disse que a maioria dos dirigentes da Oceania mantém o apoio ao ítalo-suíço. "A maioria dos presidentes da Oceania declarou seu apoio ao senhor Infantino. Nós o apoiaremos até o fim. Quando damos nossa palavra, quando somos leais a alguém, somos leais até o fim", revelou à Reuters.



Até o momento, nenhum candidato se apresentou como oposição de Gianni para a presidência da entidade. O prazo de inscrições vai até 18 de novembro. O pleito ocorre no Congresso da Fifa, previsto para 18 de março de 2027.

Com informações do Estadão Conteúdo