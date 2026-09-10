Kaio Jorge foi surpreendido por Alexsander na sala de antidopingReprodução / Instagram
Alexsander é suspenso por provocação e ofensas a Kaio Jorge
Volante levou gancho de dois jogos por invadir sala de antidoping e alfinetar rival; episódio aconteceu após clássico entre Cruzeiro e Galo
Alexsander é suspenso por provocação e ofensas a Kaio Jorge
Volante levou gancho de dois jogos por invadir sala de antidoping e alfinetar rival; episódio aconteceu após clássico entre Cruzeiro e Galo
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