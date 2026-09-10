Kaio Jorge foi surpreendido por Alexsander na sala de antidopingReprodução / Instagram

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João Vitor Cravo
Ex-Fluminense e atualmente no Atlético-MG, o volante Alexsander foi suspenso por dois jogos por ofensas ao centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro, pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o jogador do Galo invadiu a sala de exame antidoping para provocar o rival, depois da vitória no clássico.
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O episódio ocorreu na terça-feira passada (1º), pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. Após a vitória por 2 a 1 que classificou o Galo, o meio-campista não só alfinetou o atacante cruzeirense, como gravou a cena e a publicou no storie de seu Instagram. "O pai tá aqui, ô b... Otário, f...", foi o que ele disse ao adversário. 
Nesta quinta-feira (10), este e outros incidentes do clássico foram julgados pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Alexsander, em específico, foi denunciado por "praticar conduta contrária à ética desportiva", ato que o enquadrou no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
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O auditor do processo, Caio Barros, explicou que a condenação se deu principalmente porque "os dizeres (do volante) foram muito agressivos", mas também em virtude do "posicionamento de um atleta que, após a partida, pega o celular e vai gravar um vídeo proferindo xingamentos contra o seu adversário". Para ele, isso se enquadrou em uma "conduta grave".
Por isso, a não ser que haja recurso ou efeito suspensivo por parte da defesa do Galo, Alexsander desfalcará a equipe nos próximos dois jogos. Como a punição vem de uma decisão do STJD — e não de uma expulsão ou acúmulo de cartões, por exemplo —, o volante poderá cumpri-la em jogos do Brasileiro. Com isso, ele deve estar disponível para os duelos de semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. 
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Além do caso de Alexsander e Kaio Jorge, outros episódios foram julgados nesta quinta (10). Os próprios clubes, Atlético-MG e Cruzeiro, foram multados por atrasos para o início e reinício do jogo, além de outras causas que geraram polêmica. No total, os clubes terão que desembolsar R$ 19 mil e R$ 46,428 mil respectivamente.
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Kaio Jorge foi surpreendido por Alexsander na sala de antidoping
Alexsander em treino do Atlético-MG