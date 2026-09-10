Neymar na Vila Belmiro para duelo entre Santos e Atlético-MG - Raul Baretta / Santos

Neymar na Vila Belmiro para duelo entre Santos e Atlético-MGRaul Baretta / Santos

Publicado 10/09/2026 15:39

A vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (9), pela Sul-Americana, foi marcada pela postura provocativa de Neymar. No camarote da Vila Belmiro, o camisa 10 santista trocou uma série de alfinetadas com a torcida rival . Horas depois, ele se pronunciou sobre o caso.

Nos stories do Instagram, o astro publicou compilado de provocações dos atleticanos. "Você é fraco" e "você não tem joelho" foram alguns dos comentários, respondidos à altura e em tom bem-humorado pelo jogador. Depois, na legenda da postagem, ele comentou o episódio.

"A provocação no futebol faz parte. Eles xingam de lá, eu respondo daqui e está tudo certo, o que vale é a resenha. Nós nos provocamos e demos risada. Respeito todos os times da mesma maneira, independentemente do estado. Futebol é isso, segue o baile. Aqui é Santos", escreveu, nesta quinta (10).

'Sei que vocês me amam', diz Neymar em vídeo

Na sequência, o camisa 10 ainda gravou um vídeo sobre o assunto. Nele, relembrou como o clima de provocação "era muito legal" nos clássicos de antigamente e ainda "faz parte" do futebol.

"A provocação faz parte, ela é sadia, gostosa. Ontem fui bastante provocado pelos torcedores do Atlético, respondi muitas das provocações, principalmente porque nós estávamos ganhando e eu estava feliz com isso, e demos risada. Está tudo certo. Sem mágoas", iniciou.

"Respeito muito o torcedor atleticano, o Clube Atlético Mineiro, mas as farpas e as provocações fazem parte do futebol, e está tudo certo. Pode me xingar à vontade porque no fundo eu sei que vocês me amam", completou o astro do Santos.

Quais foram as provocações de Neymar?



Com lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, Neymar não pôde defender o Santos contra o Galo. Por isso, assistiu à partida no camarote, onde aproveitou boa parte das oportunidades de responder às provocações da torcida rival.

Questionado sobre não entrar em campo, o camisa 10 declarou: "Eu não jogo contra time pequeno".

Em outro momento, usou a sequência de lesões para cutucar a equipe atleticana: "Eu, sem joelho, ainda sou melhor que todo mundo do seu time". As frases foram flagradas em vídeos gravados por torcedores.

Santos e Atlético-MG se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A volta será na Arena MRV, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (16).