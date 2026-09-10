Neymar responde a provocação de torcedor do Atlético-MG - Reprodução de redes sociais

Neymar responde a provocação de torcedor do Atlético-MGReprodução de redes sociais

Publicado 10/09/2026 12:36

O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na quarta-feira (9), pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Fora do duelo por conta de uma lesão na coxa , Neymar acompanhou o jogo de um camarote na Vila Belmiro e se envolveu em uma provocação com torcedores do rival mineiro.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o camisa 10 santista aparece respondendo a provocações vindas da torcida adversária e teria disparado a seguinte fala: "Eu, sem joelho, ainda sou melhor que todo mundo do seu time!", afirmou o jogador, enquanto ria com a situação.

Em outra publicação que ganhou repercussão nas redes sociais, Neymar aparece novamente interagindo com os torcedores do Atlético-MG e provocou: "Eu não jogo contra time pequeno."

Em campo, o Santos venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol no duelo de volta que garante a classificação. Já o time mineiro precisa vencer por 3 ou mais gols para avançar. Caso leve a melhor por 2 gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. O segundo jogo será na próxima quarta-feira, 16, às 19h, na Arena MRV.

Enquanto isso, Neymar segue se recuperando de uma lesão na coxa direita, sentida no confronto de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O camisa 10 desfalcou a equipe nos últimos dois jogos e deve seguir como baixa nas próximas semanas.