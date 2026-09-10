Raphinha soma oito gols e uma assistência em cinco jogos pelo Barcelona nesta temporadaJose Jordan / AFP

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Theo Faria
Destaque do Barcelona, Raphinha mostrou não ter ficado surpreso com a ausência na lista da Bola de Ouro de 2026. Depois da frustração na última edição do prêmio, na qual ficou em quinto lugar, o atacante agora não apareceu nem sequer na relação dos 30 jogadores indicados para receber o troféu. O vencedor será revelado no dia 26 de outubro, em cerimônia realizada em Londres, na Inglaterra.
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“Não me surpreendeu nem um pouco (a ausência), eu já esperava. Afinal de contas, como eu falei no começo da temporada passada, é um prêmio que aparentemente não compete com o resultado individual do jogador. Então, não compete a mim”, declarou o brasileiro, em entrevista à ‘TNT Sports’.

“O que compete a mim é a entrega dentro de campo e o resultado, e acho que isso eu venho entregando nas últimas três temporadas, contando com essa já, esse começo de temporada. Então, aquilo que não compete a mim eu não tenho muito o que falar sobre”, complementou.
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Em alta, Raphinha já soma oito gols e uma assistência em cinco jogos pelo Barcelona nesta temporada. O próximo compromisso será contra o Levante, no domingo (13). A bola vai rolar às 11h15 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.