Raphinha soma oito gols e uma assistência em cinco jogos pelo Barcelona nesta temporadaJose Jordan / AFP
“Não me surpreendeu nem um pouco (a ausência), eu já esperava. Afinal de contas, como eu falei no começo da temporada passada, é um prêmio que aparentemente não compete com o resultado individual do jogador. Então, não compete a mim”, declarou o brasileiro, em entrevista à ‘TNT Sports’.
“O que compete a mim é a entrega dentro de campo e o resultado, e acho que isso eu venho entregando nas últimas três temporadas, contando com essa já, esse começo de temporada. Então, aquilo que não compete a mim eu não tenho muito o que falar sobre”, complementou.
Em alta, Raphinha já soma oito gols e uma assistência em cinco jogos pelo Barcelona nesta temporada. O próximo compromisso será contra o Levante, no domingo (13). A bola vai rolar às 11h15 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.
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