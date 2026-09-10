Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
De olho em uma vaga na semifinal da Libertadores, o Flamengo visitará o Independiente del Valle (EQU) nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das quartas de final do torneio continental. O duelo será no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar. A volta acontecerá na próxima semana, dia 17, no mesmo horário, no Maracanã.
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Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Como chega o Del Valle

O time de Joaquín Papa vive bom momento e vem de vitória por 3 a 1 sobre o Macará, pelo Campeonato Equatoriano. Nos últimos dez compromissos, a equipe só perdeu um, para o Barcelona (EQU). Agora, o objetivo é aproveitar o fator casa para conseguir abrir vantagem.
A base da escalação deve ser mantida para o confronto.

Como chega o Flamengo

Embalado por três triunfos consecutivos, sobre Botafogo (3 a 0), Mirassol (2 a 0) e Remo (1 a 0), o Rubro-Negro espera conquistar um bom resultado longe de seus domínios. Leonardo Jardim tem dois desfalques certos para o embate: Alex Sandro e Evertton Araújo.
A dupla, que se recupera de dores na panturrilha direita e de uma lesão na coxa esquerda, respectivamente, nem sequer viajou. Por outro lado, Gonzalo Plata, que se reapresentou depois de uma transferência frustrada para o Dínamo de Moscou (RUS), estará à disposição.

Ficha técnica

Del Valle (EQU) x Flamengo
Data e hora: 10/09/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Auxiliares: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Silvio Truco (ARG)

DEL VALLE: Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Layan Loor e Richard Schunke; Daykol Romero, Hugo Quintana, Junior Sornoza, Ronald Briones e Gustavo Cortez; Djorkaeff Reasco e Carlos González. Técnico: Joaquín Papa.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Carrascal, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.