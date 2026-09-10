Carlo Ancelotti testará novos jogadores no meio-campo nos amistosos com Austrália e Índia - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti testará novos jogadores no meio-campo nos amistosos com Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/09/2026 07:30

Carlo Ancelotti ainda tem dúvida quanto ao modelo de jogo que tentará implementar no Brasil durante o ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030 . O comandante, inclusive, apontou que a escolha vai depender dos meio-campistas que estiverem à disposição. Para ele, o setor é o que vem causando mais dor de cabeça devido à carência de opções.

Leia mais: Ancelotti explica plano com jovens e não fecha porta a experientes



, o técnico só manteve Bruno Guimarães (Arsenal) e Danilo (



Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, o italiano utilizou dois ou três homens no meio-campo. “Temos um pouco de carência por ali, isso é óbvio e vai determinar também o modelo de jogo para o futuro. O modelo de jogo depende muito da qualidade dos jogadores que você tem”, ponderou o treinador, em entrevista coletiva. Na primeira convocação depois do Mundial de 2026 , o técnico só manteve Bruno Guimarães (Arsenal) e Danilo ( Botafogo ). De resto, chamou Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos).Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, o italiano utilizou dois ou três homens no meio-campo. “Temos um pouco de carência por ali, isso é óbvio e vai determinar também o modelo de jogo para o futuro. O modelo de jogo depende muito da qualidade dos jogadores que você tem”, ponderou o treinador, em entrevista coletiva.

Leia mais: Reformulação dos goleiros é ponto de atenção em convocação da Seleção

Como foi na Copa do Mundo?

Durante o torneio internacional, Carlo Ancelotti variou a formação no setor. O comandante escalou tanto a dupla Casemiro e Bruno Guimarães, como o trio Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.

Leia mais: Seleção volta a ter dez jogadores do futebol brasileiro após 13 anos



As opções para os próximos jogos

O técnico justificou a escolha dos meio-campistas para os amistosos com Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro. Breno Bidon, Bruno Guimarães, Danilo e Gabriel Bontempo são jogadores que têm capacidade para defender e atacar - os famosos ‘box-to-box’. Por outro lado, Andrey Santos e Douglas Luiz vão melhor na fase defensiva.

A agenda da seleção brasileira



. Brasil x Austrália - 25/09, às 7h, em Townsville

. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane

. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá