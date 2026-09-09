"Agora alguns jogadores do Brasil estão em condição física melhor porque o calendário está mais adiantado que outras ligas, mas não estamos priorizando jogadores que atuam no Brasil. Os jogadores que chamei do Brasileirão estão bem e podem ajudar a Seleção. Também há jovens que não conheço, têm potencial e precisamos dizer a eles que estamos observando, precisamos preparar uma nova geração de jogadores para a Seleção", disse o técnico Carlo Ancelotti.
Entre os 26 convocados, dez atuam no futebol brasileiro. O técnico Carlo Ancelotti convocou os goleiros Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); os laterais Artur Dias (Athletico-PR) e Matheuzinho (Corinthians); os meias Breno Bidon (Corinthians), Danilo Santos (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos); e os atacantes Pedro (Flamengo) e Samuel Lino (Flamengo).
A última vez que a Seleção teve ao menos dez jogadores que atuam no futebol brasileiro convocados aconteceu em 14 de maio de 2013. Na época, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou 11 atletas de clubes do país para os amistosos contra Inglaterra e França, além da disputa da Copa das Confederações. O Brasil foi campeão da competição teste antes da Copa do Mundo de 2014.
Na ocasião, Luiz Felipe Scolari convocou os goleiros Jefferson (Botafogo) e Diego Cavalieri (Fluminense); os defensores Réver (Atlético-MG) e Jean (Fluminense); os meias Fernando (Grêmio), Paulinho (Corinthians) e Jadson (São Paulo); e os atacantes Bernard (Atlético-MG), Neymar (Santos), Fred (Fluminense) e Leandro Damião (Internacional) — que acabou cortado por causa de lesão e substituído por Jô (Atlético-MG).
Em 2012, o técnico Mano Menezes convocou a seleção brasileira somente com jogadores que atuam no futebol brasileiro para o Superclássico das Américas contra a Argentina. Na ocasião, só era permitido a convocação de jogadores que jogavam na América do Sul. O Brasil venceu o jogo de ida por 2 a 1, perdeu a volta pelo mesmo placar, mas venceu nos pênaltis. Fred e Neymar foram os destaques.
No primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai enfrentar a Austrália no dia 25 de setembro, no estádio Queensland Country Bank, em Townsville e depois no dia 29, no estádio Suncorp, em Brisbane. Por fim, a seleção brasileira encerra a Data Fifa em confronto inédito contra a Índia, no dia 3 de outubro, no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá.
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