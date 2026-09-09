Richarlison, contudo, tem pouco interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento. O mercado do Oriente Médio aparece como a alternativa mais atraente para o atleta, que já despertou o interesse do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.
O brasileiro também não descarta permanecer no Tottenham até o fim do ano, antes de avaliar um novo destino. Atualmente, vive um momento de desgaste com a diretoria inglesa e está na lista de negociáveis.
Revelado pelo América-MG, Richarlison ganhou destaque no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Fluminense. Em 2017, transferiu-se para o Watford, da Inglaterra, e depois defendeu o Everton antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento pela seleção brasileira ocorreu em 2022, quando foi titular na Copa do Mundo.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.