Richarlison é jogador do Tottenham - Reprodução / Instagram

Richarlison é jogador do TottenhamReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2026 14:46





Richarlison, contudo, tem pouco interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento. O mercado do Oriente Médio aparece como a alternativa mais atraente para o atleta, que já despertou o interesse do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Rio - O Tottenham estabeleceu o valor mínimo para vender Richarlison. Segundo informações da 'ESPN', o atacante está disponível por 20 milhões de euros (cerca de R$ 119 milhões). A decisão representa um obstáculo para o Vasco, que não desistiu da contratação mesmo diante da negativa do clube inglês ao empréstimo Richarlison, contudo, tem pouco interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento. O mercado do Oriente Médio aparece como a alternativa mais atraente para o atleta, que já despertou o interesse do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O brasileiro também não descarta permanecer no Tottenham até o fim do ano, antes de avaliar um novo destino. Atualmente, vive um momento de desgaste com a diretoria inglesa e está na lista de negociáveis.



Revelado pelo América-MG, Richarlison ganhou destaque no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Fluminense. Em 2017, transferiu-se para o Watford, da Inglaterra, e depois defendeu o Everton antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento pela seleção brasileira ocorreu em 2022, quando foi titular na Copa do Mundo.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato