Último clube de Ovie Ejaria foi o Oviedo, onde atuou pouco na temporada passada - Divulgação / Oviedo

Último clube de Ovie Ejaria foi o Oviedo, onde atuou pouco na temporada passadaDivulgação / Oviedo

Publicado 09/09/2026 14:04

Ovie Ejaria encontrou uma maneira pouco comum no mundo do

encontrou uma maneira pouco comum no mundo do esporte de tentar voltar a jogar futebol. Aos 28 anos e sem clube, o meio-campista inglês usou o LinkedIn, rede social voltada ao mercado profissional, para anunciar que está em busca de uma nova oportunidade em um clube.

Formado nas categorias de base do Liverpool, Ejaria encerrou recentemente sua passagem pelo Real Oviedo, da Espanha. Na última temporada, porém, teve participação limitada e entrou em campo apenas oito vezes.



"Passe livre. Meio-campista central. Londres. Atualmente sou um jogador livre e estou à procura da oportunidade certa", postou.



Os detalhes do pedido de Ejaria



Além da posição de origem, o jogador se colocou à disposição para atuar também no ataque.



"Por enquanto, vou manter os detalhes breves, mas se houver alguma oportunidade ou se você souber de algum clube que esteja procurando um meio-campista ou alguém que possa jogar como ponta-esquerda, por favor, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem", escreveu.



De promessa ao ostracismo



Ejaria chegou ao futebol profissional pelo Liverpool, mas não conseguiu conquistar espaço no elenco principal. Apesar de ter sido considerado uma promessa da base, ele disputou apenas oito partidas entre 2016 e 2020.



No período, ele jogou por empréstimo por Sundeland e Rangers, também sendo pouco utilizado. Então, o meio-campista seguiu para o Reading, da segunda divisão inglesa, onde conseguiu uma sequência maior de oportunidades.



Foram cinco temporadas, primeiramente como emprestado e, depois, como contratado. E por fim, disputou a última temporada pelo Oviedo, que acabou rebaixado para a segunda divisão espanhola.





