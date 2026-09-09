Último clube de Ovie Ejaria foi o Oviedo, onde atuou pouco na temporada passadaDivulgação / Oviedo
Ex-Liverpool procura por um novo clube na rede social LinkedIn
Aos 28 anos, meio-campista está livre no mercado após ter uma passagem frustrante pelo Real Oviedo, da Espanha, na última temporada
Os detalhes do pedido de Ejaria
De promessa ao ostracismo
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Meio-campista de 24 anos foi contratado junto ao Argentinos Juniors e explicou como pode contribuir para o sistema ofensivo doCruz-Maltino
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