Coutinho deixou o Vasco em fevereiroMatheus Lima / Vasco

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Rio - O apoiador Philippe Coutinho, de 34 anos, ainda não sabe se voltará a jogar futebol em 2026. De acordo com informações do portal "GE", o meia, que recebeu uma consulta do Santos, ainda irá avaliar o seu futuro nos próximos dias.
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Coutinho não atua desde fevereiro, quando rescindiu o seu contrato com o Vasco. Na ocasião, o apoiador deixou o Cruz-Maltino para cuidar da saúde mental, em meio às cobranças da torcida. Desde então, tirou férias e mantém a forma com trabalhos físicos e com bola.
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O contato com Coutinho veio por intermédio de Neymar. O apoiador e o camisa 10 do Santos se conhecem desde a base e foram estrelas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.
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O tempo parada do apoiador preocupa o Santos, porém, ainda assim a diretoria autorizou que Neymar entrasse em contato com Coutinho para tentar sua contratação.