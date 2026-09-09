Coutinho deixou o Vasco em fevereiroMatheus Lima / Vasco
Philippe Coutinho tem dúvidas se irá voltar a jogar em 2026
Apoiador deixou o Vasco em fevereiro para tratar da saúde mental; Santos se preocupa com período afastado, mas autorizou negociações
Jardim vai considerar desgaste para definir escalação do Flamengo
Rubro-Negro enfrenta o Independiente Del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (10), na altitude de Quito, pela Libertadores
Reforço do Vasco, Alan Lescano é regularizado no BID e já pode estrear
Cruz-Maltino anunciou a contratação do meia argentino nesta quarta-feira (9). Jogador assinou contrato até o fim de 2029
Ryan Roberto vive expectativa para estreia na Liga dos Campeões
Jogador, de 18 anos, defende o Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e jogará a competição continental pela primeira vez na carreira
Richarlison busca rescisão com Tottenham para assinar com Vasco
Estafe do atacante se incomodou com a postura do clube inglês e tentará resolver a situação na Justiça para acertar com o Cruz-Maltino
Finalistas da última Liga dos Campeões, PSG e Arsenal vencem em estreia
Atual bicampeão, time parisiense goleou o Slovan Bratislava, enquanto os Gunners venceram o Napoli, fora de casa, pela primeira rodada
Torcedores se dividem sobre novidades em convocação da Seleção
Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (9), os 26 convocados para os amistosos contra Austrália e Índia, na próxima Data Fifa
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