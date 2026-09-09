Coutinho deixou o Vasco em fevereiro - Matheus Lima / Vasco

Coutinho deixou o Vasco em fevereiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 09/09/2026 12:29

Coutinho não atua desde fevereiro, quando rescindiu o seu contrato com o Vasco. Na ocasião, o apoiador deixou o Cruz-Maltino para cuidar da saúde mental, em meio às cobranças da torcida. Desde então, tirou férias e mantém a forma com trabalhos físicos e com bola.

O contato com Coutinho veio por intermédio de Neymar. O apoiador e o camisa 10 do Santos se conhecem desde a base e foram estrelas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O tempo parada do apoiador preocupa o Santos, porém, ainda assim a diretoria autorizou que Neymar entrasse em contato com Coutinho para tentar sua contratação.