Gabriel Jesus, atacante brasileiro do Barcelona - Divulgação / X @FCBarcelona

Gabriel Jesus, atacante brasileiro do BarcelonaDivulgação / X @FCBarcelona

Publicado 09/09/2026 13:35 | Atualizado 09/09/2026 13:53





O jogador já imaginava ter poucas oportunidades sob o comando de Mikel Arteta. Mas não recebeu qualquer comunicado sobre uma possível mudança em sua situação. Rio - Gabriel Jesus revelou detalhes de sua transferência para o Barcelona . Em entrevista ao 'SportyTV', o atacante brasileiro contou que vinha participando da pré-temporada pelo Arsenal antes de ser afastado dos treinamentos com o restante do elenco.O jogador já imaginava ter poucas oportunidades sob o comando de Mikel Arteta. Mas não recebeu qualquer comunicado sobre uma possível mudança em sua situação.

"Obviamente, eu já sabia que provavelmente não ia jogar lá ou que não teria muitas oportunidades, mas ninguém tinha me dito nada. Sou profissional, então obviamente continuei treinando com o grupo. Aí, de repente, me colocaram para treinar sozinho."



A possibilidade de defender o Barcelona apareceu nos últimos dias da janela de transferências. A negociação, inclusive, avançou rapidamente, com participação do diretor esportivo Deco e do presidente catalão.





O clube espanhol desembolsou 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões) pela contratação de Gabriel Jesus, que assinou contrato por três temporadas. Ele estreou no último domingo (6), diante do Valencia, quando entrou aos 35 minutos do segundo tempo na goleada por "Sabíamos que eu tinha a oportunidade de vir e eu disse sim imediatamente, aconteça o que acontecer. Estou muito feliz por estar aqui", completou.O clube espanhol desembolsou 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões) pela contratação de Gabriel Jesus, que assinou contrato por três temporadas. Ele estreou no último domingo (6), diante do Valencia, quando entrou aos 35 minutos do segundo tempo na goleada por 5 a 0

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Hugo Perruso