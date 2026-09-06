Raphinha marcou na goleada do Barcelona sobre o ValenciaJose Jordan / AFP

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Estadão Conteúdo
Rio - O Barcelona não encontrou dificuldades para golear o Valencia, neste domingo (6), fora de casa, por 5 a 0, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do embate no Mestalla foram marcados por Lamine Yamal, duas vezes, Fermín López, Raphinha e Pedri. O resultado confirmou a liderança da equipe da Catalunha, que se distância do Real Madrid, derrotado pelo Real Betis por 1 a 0, em Sevilha.
O jogo marcou a estreia do atacante Gabriel Jesus. O brasileiro foi acionado aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedri. Durante a semana, o técnico Hansi Flick explicou que o centroavante ainda não está 100% fisicamente, mas deve ganhar mais minutos nos próximos jogos. Além disso, a partida marcou a estreia do meia Rodri na equipe titular do Barcelona.
O primeiro tempo teve domínio completo do Barcelona no Estádio de Mestalla, com Lamine Yamal abrindo o placar com cinco minutos de bola rolando. O camisa 10 recebeu um ótimo passe de Fermín López e deu um tapa na bola para encobrir o goleiro Stole Dimitrievski. Aos 21 minutos, Yamal entrou na área pelo lado direito e errou o passe. A bola sobrou para Anthony Gordon, que rolou para Fermín López ampliar.
No segundo tempo, os comandados de Hansi Flick continuaram em alta rotação e não demoraram muito para aumentar o placar. Após roubada de bola no campo de defesa, Lamine Yamal puxou o contra-ataque e passou para Gordon dentro da área. O inglês rolou para o capitão Raphinha apenas empurrar para o fundo das redes. Atuando mais centralizado, o camisa 11 chegou ao 6º gol na temporada.
Aos 33 minutos da etapa complementar, o meio-campo do Barcelona protagonizou uma ótima jogada na entrada da área. Dani Olmo deu um belo passe para Pedri, que arrematou no canto direito do arqueiro. Foi o primeiro gol do jovem espanhol na temporada. Poucos minutos depois, Olmo voltou a protagonizar um belo lance no meio de campo. O camisa 20 protegeu muito bem a bola e encontrou Lamine Yamal dentro da área. O camisa 10 arrematou firme e marcou o segundo gol na partida.