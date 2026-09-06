Copa do Brasil de 2026 terá final única - Divulgação / CBF

Copa do Brasil de 2026 terá final únicaDivulgação / CBF

Publicado 06/09/2026 13:00

nesta quinta-feira (10), às 11h (de Brasília), na sede da entidade na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. O Rio - A CBF divulgou a data do sorteio que definirá os mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. O evento será realizado, na sede da entidade na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. O Vasco é o único carioca classificado.

O adversário do Cruz-Maltino será o Palmeiras. No outro lado da chave, Atlético-MG e Grêmio irão se enfrentar, também em jogos de ida e volta. Vale lembrar que, neste ano, a Copa do Brasil terá final única, em palco ainda não revelado pela CBF.

A cerimônia não servirá apenas para o sorteio dos mandos, o que revelará se o Vasco decide em São Januário ou no Nubank Parque, como também para definir as datas das partidas. A entidade indicou os dias 1º e 8 de novembro como datas-base para as semifinais.

Além disso, a confederação revelou que o evento trará "anúncios importantes sobre o futuro da competição". É provável que o mistério gire em torno do estádio da decisão. Nos bastidores, o Mané Garrincha, em Brasília, é apontado como o principal candidato

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci