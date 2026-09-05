Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994 - Divulgação

Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994Divulgação

Publicado 05/09/2026 10:45

Parreira recebe alta de hospital Divulgação

Na saída do hospital, o técnico do tetra 1994 foi recebido com gritos de "é campeão" e agradeceu o carinho: "(A homenagem) É o produto final de um trabalho de 40 anos com clubes e Seleção. Fico agradecido por esse carinho, que, com certeza, ajudou muito", disse Parreira, ao "ge".



Em nota oficial, a unidade médica comemorou a alta e detalhou a recuperação. "O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, ao longo do período de hospitalização, apresentou evolução clínica positiva após ter sido internado com uma grave inflamação pulmonar", disse o comunicado.

Além disso, o hospital explicou os próximos passos do tratamento. "A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci