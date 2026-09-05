Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994Divulgação

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Rio - Internado desde o dia 16 de junho, Carlos Alberto Parreira recebeu alta do Hospital Samaritano da Barra, na Zona Sudoeste do Rio, na manhã deste sábado (5). Aos 83 anos, ex-treinador da seleção brasileira vinha tratando uma inflamação pulmonar. 
Parreira recebe alta de hospital - Divulgação
Parreira recebe alta de hospitalDivulgação
Na saída do hospital, o técnico do tetra 1994 foi recebido com gritos de "é campeão" e agradeceu o carinho: "(A homenagem) É o produto final de um trabalho de 40 anos com clubes e Seleção. Fico agradecido por esse carinho, que, com certeza, ajudou muito", disse Parreira, ao "ge".
LEIA MAIS: Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Em nota oficial, a unidade médica comemorou a alta e detalhou a recuperação. "O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, ao longo do período de hospitalização, apresentou evolução clínica positiva após ter sido internado com uma grave inflamação pulmonar", disse o comunicado.
Além disso, o hospital explicou os próximos passos do tratamento. "A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral", completou.
CONFIRA MAIS: Ancelotti irá ao Nilton Santos para assistir a Botafogo x Palmeiras
Ao todo, o ex-técnico ficou 80 dias internado. Ao longo do período, apresentou piora e chegou a respirar com auxílio de aparelhos, recaída que o fez ser transferido do quarto para a UTI.
Em seguida, apresentou melhora gradual e foi liberado para a unidade semi-intensiva. Por fim, a última boa notícia é que, sob orientação dos médicos, Parreira poderá seguir o tratamento em casa.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci
fotogaleria
Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994
Parreira recebe homenagem
Parreira recebe alta em hospital