Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 04/09/2026 21:43 | Atualizado 04/09/2026 22:58

Rio - O técnico Carlo Ancelotti irá ao Estádio Nilton Santos no domingo, 6, para acompanhar a partida entre Botafogo e Palmeiras, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão medir forças a partir das 18h30.

O italiano estará com o coordenador geral de Seleções, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico da Seleção, Juan Santos.

O departamento de Seleções da CBF intensificou as observações de jogos tanto das principais ligas europeias quanto de torneios brasileiros. Ancelotti anunciará os convocados na próxima quarta-feira (9) . A Amarelinha fará dois amistosos com a Austrália e um com a Índia.

Compromissos de sexta-feira, sábado e domingo



O analista de desempenho Simone Montanaro esteve no Parque dos Príncipes, em Paris, e acompanhou a vitória de virada do Monaco, do técnico Filipe Luís, sobre o PSG por 2 a 1 , nesta sexta-feira (4).





No sábado (5), o auxiliar Paul Clement assistirá ao jogo entre Nottingham Forest e Tottenham, pela Premier League. No domingo (6), ele estará em Londres para o clássico entre Arsenal e Chelsea. Já o auxiliar e preparador físico Mino Fulco foi à Sevilha e assistiu à vitória do Betis sobre o Real Madrid por 1 a 0 . Em Gênova, na Itália, o auxiliar técnico Francesco Mauri acompanhou de perto o triunfo do Como sobre o Genoa por 4 a 1.No sábado (5), o auxiliar Paul Clement assistirá ao jogo entre Nottingham Forest e Tottenham, pela Premier League. No domingo (6), ele estará em Londres para o clássico entre Arsenal e Chelsea.

NO BRASIL

O coordenador de preparação física Cristiano Nunes e o analista de desempenho Bruno Baquete observarão Fluminense x Vasco, no sábado (5), no Maracanã.

No mesmo dia, o analista de desempenho Thomaz Araújo e o técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Paulo Victor, estarão no Morumbis para assistirem à partida entre São Paulo e Atlético-MG.

Já no domingo (6), Ancelotti, Rodrigo Caetano e Juan estarão no Nilton Santos para o jogo entre Palmeiras e Botafogo.