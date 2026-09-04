Luis Enrique é o técnico do PSGAnne-Christine Poujoulat / AFP
O equatoriano William Pacho, o português João Neves e o francês Senny Mayulu também renovaram seus contratos até 2031, enquanto o espanhol Fabián Ruiz assinou até 2028, conforme anunciou o PSG nesta sexta-feira (4), antes de receber o Monaco pela 3ª rodada do Campeonato Francês.
Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026
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Luis Enrique levou o PSG a conquistar dois títulos da Liga dos Campeões, três do Campeonato Francês, dois da Supercopa da França e a Copa Intercontinental da Fifa no ano passado.
"Será o meu quarto ano no clube. Nunca treinei um clube por tanto tempo. Tenho a confiança do clube e da torcida, e espero que dure por muito tempo", declarou o treinador espanhol há apenas algumas semanas.
O próximo grande objetivo da diretoria do PSG será acertar a renovação do Bola de Ouro Ousmane Dembélé, que tem contrato até 2028, e do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, cujo vínculo se encerra em 2029.
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