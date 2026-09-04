Luis Enrique é o técnico do PSGAnne-Christine Poujoulat / AFP

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AFP
O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, renovou seu contrato com o clube da capital francesa até 2030, enquanto vários jogadores também ampliaram seus vínculos, entre eles o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo.

O equatoriano William Pacho, o português João Neves e o francês Senny Mayulu também renovaram seus contratos até 2031, enquanto o espanhol Fabián Ruiz assinou até 2028, conforme anunciou o PSG nesta sexta-feira (4), antes de receber o Monaco pela 3ª rodada do Campeonato Francês.

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A lista de renovações foi recebida como um presente para os torcedores, que também foram apresentados aos novos reforços da equipe no gramado do Parque dos Príncipes: Ferran Torres, Lucas Digne, Maghnès Akliouche, Mika Godts e Alessandro Longoni.

Luis Enrique levou o PSG a conquistar dois títulos da Liga dos Campeões, três do Campeonato Francês, dois da Supercopa da França e a Copa Intercontinental da Fifa no ano passado.

"Será o meu quarto ano no clube. Nunca treinei um clube por tanto tempo. Tenho a confiança do clube e da torcida, e espero que dure por muito tempo", declarou o treinador espanhol há apenas algumas semanas.

O próximo grande objetivo da diretoria do PSG será acertar a renovação do Bola de Ouro Ousmane Dembélé, que tem contrato até 2028, e do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, cujo vínculo se encerra em 2029.