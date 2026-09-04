Filipe Luís começou bem no MonacoAFP
Internautas exaltam vitória do Monaco de Filipe Luís contra PSG
Treinador brasileiro emplaca sequência de cinco vitórias seguidas, permanece invicto na temporada e lidera do Campeonato Francês
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Liverpool bate Ipswich Town e vence a primeira no Campeonato Inglês
Com assistências de Cody Gakpo, Isak anotou os dois gols do jogo; próximo compromisso dos Reds será pela Liga dos Campeões
Monaco de Filipe Luís vence PSG de virada pelo Francês
Marquinhos marca para os donos da casa, mas time do Principado reage no segundo tempo e consegue vitória no Parque dos Príncipes
Mbappé perde pênalti, e Real Madrid é derrotado pelo Betis no Espanhol
Clube merengue tem gol anulado e vê craque francês perder penalidade nos acréscimos. Vini Jr também desperdiça muitas chances
Nome de Agüero surge em investigação internacional sobre narcotráfico
Ex-atacante, de 38 anos, não é investigado, mas citações a uma marca do ídolo do Manchester City apareceu em conversas de suspeitos
Flamengo terá reforços para sequência de jogos fora de casa
Anthony Valencia e Joaquín Freitas foram relacionados para viagem casada para Belém e Quito, no Equador, assim como Pulgar
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