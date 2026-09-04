Filipe Luís começou bem no Monaco - AFP

Filipe Luís começou bem no MonacoAFP

Publicado 04/09/2026 18:50

Filipe Luís chegou escrevendo grandes histórias em sua trajetória como treinador na Europa. O técnico brasileiro emplacou a sua quinta vitória consecutiva na temporada com a Rio -chegou escrevendo grandes histórias em sua trajetória como treinador na Europa. O técnico brasileiro emplacou a sua quinta vitória consecutiva na temporada com a vitória sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 1 , de virada, nesta sexta-feira (4), no Parque dos Príncipes, e levou os internautas à loucura nas redes sociais.

O início de trabalho do treinador brasileiro vem recebendo muitos elogios. Nos primeiros cinco jogos da temporada, foram cinco vitórias, sendo três pelo Campeonato Francês. Nas redes sociais, os internautas destacaram que o ex-técnico do Flamengo é o melhor brasileiro exercendo a função atualmente.

"Em uma época em que técnicos estrangeiros dominam o Brasil, o melhor treinador brasileiro está na Europa. Filipe Luís é a maior perspectiva de termos um treinador de elite em décadas", disse um usuário exaltando o ex-lateral, por meio da rede social "X".



Outro internauta reforçou o pensamento: "Realmente o Brasil não revelava um técnico assim desde Luxemburgo e Felipão ali nos anos 2000. A verdade é que tem potencial para ser maior que os dois", comparou o torcedor.

Os torcedores do Flamengo também exaltaram a vitória do Monaco de Filipe Luís. O treinador, que começou sua carreira no Rubro-Negro, construiu uma trajetória vitoriosa e ainda deixa saudades. Assim, torcedores lamentaram sua saída que aconteceu em março deste ano.

"Que vitória sensacional, a pressão que eles aguentaram no segundo tempo é completa loucura, tenho nem o que dizer. Mas aí, para algumas pessoas era "estagiário" e não servia para o Flamengo né? Fazer o que...", lamentou o torcedor rubro-negro.

Por fim, os flamenguistas viram a partida como uma "vingança" pelo vice-campeonato no Intercontinental de 2025. Na época, o Flamengo foi derrotado pelo PSG nas penalidades por 2 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Veja as comemorações abaixo:

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*Reportagem de estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza