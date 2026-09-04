Comemoração de Isak, do Liverpool - Henry Nicholls / AFP

Comemoração de Isak, do LiverpoolHenry Nicholls / AFP

Publicado 04/09/2026 18:37

Liverpool venceu a primeira no Campeonato Inglês da temporada 2026/27. Nesta sexta-feira (4), os Reds bateram o Ipswich Town por 2 a 0 em Portman Road, pela terceira rodada da competição.

A equipe do técnico Iraola contou com o brilho de Isak, que anotou os gols da partida. O atacante sueco abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos nove, ele anotou o segundo dos Reds. Cody Gakpo deu as duas assistências.

Com o resultado, os Reds somam cinco pontos e aparecem na quinta colocação. O jogo desta sexta-feira (4) foi o primeiro da terceira rodada.

Agenda

Agora, o Liverpool vira a chave para a Liga dos Campeões. A equipe de Iraola vai enfrentar o Atlético de Madrid na próxima quarta-feira (9), a partir das 16h (de Brasília), em Anfield.