Real Madrid foi derrotado pelo Betis por 1 a 0 - AFP

Real Madrid foi derrotado pelo Betis por 1 a 0AFP

Publicado 04/09/2026 18:20

Rio - Em jogo emocionante, o Real Madrid foi derrotado pelo Real Betis por 1 a 0, nesta sexta-feira (4), fora de casa, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. Nos acréscimos, o time merengue teve gol anulado e viu Kylian Mbappé perder pênalti. Troy Parrott marcou o gol da vitória dos donos da casa.

Jogando fora de casa, o Real Madrid começou melhor e dominou as ações no primeiro tempo. Porém, o time comandado por José Mourinho não finalizou bem as jogadas e abusou de perder chances. No ataque, Vini Jr e Kylian Mbappé perderam as melhores oportunidades.

No segundo tempo, o panorama mudou. O Real Betis cresceu na partida, enquanto o Real Madrid diminuiu o ritmo e não conseguiu entrar no jogo. Os donos da casa abriram o placar aos 36 minutos com Troy Parrott, que aproveitou rebote de Thibaut Courtois após cobrança de escanteio.

O jogo ganhou emoção (e polêmica) nos minutos finais. O Real Madrid teve um gol anulado de Carlos Espí, por impedimento. Depois, Vini Jr foi derrubado por Nathan na área. Kylian Mbappé, no entanto, perdeu a cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Álvaro Valles.