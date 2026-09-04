Neymar sofreu lesão muscular e vai desfalcar o SantosRaul Baretta/ Santos

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Estadão Conteúdo
Rio - O Santos informou, nesta sexta-feira (4), o grau da lesão sofrida por Neymar no clássico contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante de 34 anos deixou o campo ainda o intervalo da partida. Após a realização de exames, foi constatada uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita do tipo 2B, equivalente a uma ruptura parcial da região.
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Além disso, Álvaro Barreal e Lucas Veríssimo, que saíram do jogo lesionados, também tiveram contusões apontadas nos exames. O argentino sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, enquanto o zagueiro teve uma entorse no tornozelo direito. Segundo o clube alvinegro, os três atletas estão em tratamento e recuperação no CT Rei Pelé, sob supervisão da equipe médica.
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Depois do clássico, Neymar reclamou das condições do gramado da Vila Belmiro em publicação nas redes sociais. Com estes três desfalques, o técnico Cuca precisará realizar algumas mudanças na equipe titular para o duelo contra o Internacional.
O confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão acontece no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Depois de levar 3 a 0 no Nubank Parque, o Santos acabou eliminado da Copa do Brasil com um empate em 0 a 0 dentro de casa. Os paulistas seguem vivos na Sul-Americana, onde encaram o Atlético-MG nas quartas.