Neymar sofreu lesão muscular e vai desfalcar o Santos - Raul Baretta/ Santos

Neymar sofreu lesão muscular e vai desfalcar o SantosRaul Baretta/ Santos

Publicado 04/09/2026 20:55 | Atualizado 04/09/2026 20:56

Rio - O Santos informou, nesta sexta-feira (4), o grau da lesão sofrida por Neymar no clássico contra o Palmeiras , pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante de 34 anos deixou o campo ainda o intervalo da partida. Após a realização de exames, foi constatada uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita do tipo 2B, equivalente a uma ruptura parcial da região.

Além disso, Álvaro Barreal e Lucas Veríssimo, que saíram do jogo lesionados, também tiveram contusões apontadas nos exames. O argentino sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, enquanto o zagueiro teve uma entorse no tornozelo direito. Segundo o clube alvinegro, os três atletas estão em tratamento e recuperação no CT Rei Pelé, sob supervisão da equipe médica.

Depois do clássico, Neymar reclamou das condições do gramado da Vila Belmiro em publicação nas redes sociais. Com estes três desfalques, o técnico Cuca precisará realizar algumas mudanças na equipe titular para o duelo contra o Internacional.

O confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão acontece no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Depois de levar 3 a 0 no Nubank Parque, o Santos acabou eliminado da Copa do Brasil com um empate em 0 a 0 dentro de casa. Os paulistas seguem vivos na Sul-Americana, onde encaram o Atlético-MG nas quartas.