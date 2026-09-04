A diretoria do Corinthians convidou Pedrinho, a criança que havia sido hostilizada pelos próprios torcedores do Timão na derrota por 1 a 0 para o Santos, no último domingo (30), para ir ao CT. Ele foi ofendido e xingado por receber uma camisa do Neymar após o término da partida, na Neo Química Arena.
Como forma de se desculpar com o garoto e sua família, o Corinthians os convidou para um visita ao CT Joaquim Grava para acompanhar de perto o treino dos jogadores, na manhã desta sexta-feira (4).
Após o encerramento das atividades, o jovem teve a oportunidade de conversar, tirar fotos e receber autográfo de diversos jogadores, como Hugo Souza, Memphis Depay, Vitinho, Matheuzinho e Rodrigo Garro.
Pedrinho, corintiano de 8 anos que foi hostilizado na Neo Química Arena após ganhar camisa de Neymar, conhecendo Fernando Diniz e Memphis Depay no CT do Corinthians.
Há grandes chances de que Pedrinho e sua família estejam presentes na Neo Química Arena para acompanhar o confronto entre Corinthians e Chapecoense, válido pelo Brasileirão. A partida acontecerá no próximo domingo (6), às 19h30 (de Brasília).
Relembre o conflito
Confira abaixo o momento em que o garoto recebeu a camisa:
Garoto de 8 anos foi hostilizado pela torcida do Corinthians após receber a camisa do Neymar. O menino de 8 anos e sua família deixaram o estádio pelo gramado acompanhados de seguranças e policiais. pic.twitter.com/A5SOy0V71h
Após o caso, a diretoria emitiu uma nota repudiando a atitude que os torcedores tiveram com o menino:
"(...) Dentro e fora de campo há limites que não podem ser ultrapassados. Agressividade contra criança é uma delas. O Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corinthianos", destacou o clube.
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