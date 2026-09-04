Hugo Souza assinando a camisa de garoto que foi hostilizado no clássico entre Corinthians e Santos - Divulgação/Corinthians

Hugo Souza assinando a camisa de garoto que foi hostilizado no clássico entre Corinthians e SantosDivulgação/Corinthians

Publicado 04/09/2026 17:42

A diretoria do Corinthians convidou Pedrinho, a criança que havia sido hostilizada pelos próprios torcedores do Timão na derrota por 1 a 0 para o Santos, no último domingo (30), para ir ao CT. Ele foi ofendido e xingado por receber uma camisa do Neymar após o término da partida, na Neo Química Arena.

Como forma de se desculpar com o garoto e sua família, o Corinthians os convidou para um visita ao CT Joaquim Grava para acompanhar de perto o treino dos jogadores, na manhã desta sexta-feira (4).

Após o encerramento das atividades, o jovem teve a oportunidade de conversar, tirar fotos e receber autográfo de diversos jogadores, como Hugo Souza, Memphis Depay, Vitinho, Matheuzinho e Rodrigo Garro.

Pedrinho, corintiano de 8 anos que foi hostilizado na Neo Química Arena após ganhar camisa de Neymar, conhecendo Fernando Diniz e Memphis Depay no CT do Corinthians.



@geglobo pic.twitter.com/BRxbcTacpY — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 4, 2026 Há grandes chances de que Pedrinho e sua família estejam presentes na Neo Química Arena para acompanhar o confronto entre Corinthians e Chapecoense, válido pelo Brasileirão. A partida acontecerá no próximo domingo (6), às 19h30 (de Brasília). Há grandes chances de que Pedrinho e sua família estejam presentes na Neo Química Arena para acompanhar o confronto entre Corinthians e Chapecoense, válido pelo Brasileirão. A partida acontecerá no próximo domingo (6), às 19h30 (de Brasília).

Relembre o conflito

Confira abaixo o momento em que o garoto recebeu a camisa:

Garoto de 8 anos foi hostilizado pela torcida do Corinthians após receber a camisa do Neymar. O menino de 8 anos e sua família deixaram o estádio pelo gramado acompanhados de seguranças e policiais. pic.twitter.com/A5SOy0V71h — Felipe Oliveira (@feoliveira_pro) August 30, 2026

Após o caso, a diretoria emitiu uma nota repudiando a atitude que os torcedores tiveram com o menino:

"(...) Dentro e fora de campo há limites que não podem ser ultrapassados. Agressividade contra criança é uma delas. O Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corinthianos", destacou o clube.

Inclusive, o Corinthians foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e multado em R$ 10 mil pela desordem causada pelos torcedores no incidente.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges