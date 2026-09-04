Richarlison é jogador do Tottenham - Reprodução / Instagram

Richarlison é jogador do TottenhamReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 17:03

Rio - O técnico Roberto De Zerbi, do Tottenham, se manifestou pela primeira vez após não inscrever o atacante Richarlison no Campeonato Inglês. Em entrevista nesta sexta-feira (4), o treinador explicou que a situação aconteceu após uma conversa com o jogador durante a pré-temporada.

"O Richarlison decidiu tudo sozinho. Conversou comigo no início da pré-temporada, me disse que sua ideia era sair e então fomos buscar outro atacante. Como eu disse no início da pré-temporada, quero manter apenas os jogadores que querem ficar, que têm a paixão certa para estar aqui", disse.

O brasileiro deve sair da equipe ainda nesta janela de transferências. O atacante, de 29 anos, já havia comunicado seu desejo de retornar ao Everton. Porém, o clube não chegou a um acordo com o Tottenham, e o brasileiro aceitou uma proposta para defender o Trabzonspor, da Turquia.

Segundo a ESPN, os Spurs já recusaram duas ofertas do clube turco pelo atacante: a primeira de 15 milhões de euros fixos (R$ 89 milhões) e a outra de 15 milhões de euros fixos (R$ 89 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) por objetivos.

O brasileiro precisa correr contra o tempo caso queira sair do Tottenham. Apesar do encerramento da janela de transferências na Inglaterra, a da Turquia segue outro calendário e se encerra nesta sexta-feira (4), prazo limite para o Trabzonspor acertar os valores com o clube londrino.

Revelado pelo América-MG, Richarlison também ganhou destaque ao defender o Fluminense. No futebol inglês, ele ainda atuou pelo Watford. Em 2022, o atacante foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza