Richarlison é jogador do TottenhamReprodução / Instagram
Técnico explica ausência de Richarlison na lista do Tottenham
Atacante de 29 anos comunicou desejo de deixar o clube e negocia transferência para o Trabzonspor, da Turquia, ainda nesta janela
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