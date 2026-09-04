Monaco venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 - AFP

Monaco venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1AFP

Publicado 04/09/2026 18:35

Rio - O Monaco segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. O time comandado pelo técnico Filipe Luís surpreendeu o atual campeão Paris Saint-Germain e venceu por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (4), no Parque dos Príncipes, pela 3ª rodada da competição.

Sem vencer nos primeiros dois jogos, o PSG se impôs no primeiro tempo e teve mais volume de jogo. Atual campeão francês, o time parisiense controlou as ações, finalizou mais vezes (11 a 1) e saiu na frente do placar aos 31 minutos, com gol do zagueiro Marquinhos.

A história mudou no segundo tempo. O técnico Filipe Luís organizou a equipe, que conseguiu defender melhor e explorou os erros do PSG. Com isso, o Monaco conseguiu chegar a virada com gols de Flavio Nazinho, aos 13 minutos, e com Muzambo, aos 27.

Com a vitória, o Monaco mantém o 100% de aproveitamento e lidera o Campeonato Francês com nove pontos. Já o PSG, por sua vez, segue sem vencer na competição nacional, com dois empates e uma derrota em três partidas, ocupando a 12ª colocação.