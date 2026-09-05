A situação aconteceu na Neo Química Arena, casa do Corinthians - Alexandre Kocinas/Corinthians

A situação aconteceu na Neo Química Arena, casa do CorinthiansAlexandre Kocinas/Corinthians

Publicado 05/09/2026 21:51





A identificação foi feita pela DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva) a partir de imagens das câmeras de segurança da Neo Química Arena e de registros feitos por jornalistas que estavam no estádio.



Os envolvidos responderão por provocação de tumulto e podem ser proibidos de frequentar jogos do Corinthians por até três anos, conforme previsto no artigo 201 da Lei Geral do Esporte.



Enquanto as investigações continuam, o Corinthians suspendeu as contas dos torcedores identificados no Fiel Torcedor. Eles já estão impedidos de entrar na Neo Química Arena e não poderão acompanhar a partida deste domingo, 6, contra a Chapecoense. Os torcedores do Corinthians que hostilizaram o menino que recebeu a camisa de Neymar durante o clássico diante do Santos podem ser banidos dos jogos do time. Até o momento, seis pessoas foram identificadas pela Polícia Civil em parceria com o clube por envolvimento no tumulto e nas ofensas direcionadas ao garoto e à mãe dele.A identificação foi feita pela DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva) a partir de imagens das câmeras de segurança da Neo Química Arena e de registros feitos por jornalistas que estavam no estádio.Os envolvidos responderão por provocação de tumulto e podem ser proibidos de frequentar jogos do Corinthians por até três anos, conforme previsto no artigo 201 da Lei Geral do Esporte.Enquanto as investigações continuam, o Corinthians suspendeu as contas dos torcedores identificados no Fiel Torcedor. Eles já estão impedidos de entrar na Neo Química Arena e não poderão acompanhar a partida deste domingo, 6, contra a Chapecoense.

CORINTHIANS É MULTADO PELO STJD

Mesmo auxiliando na busca pelos torcedores que hostilizaram o menino, o Corinthians foi multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) em R$ 20,5 mil. O clube recebeu R$ 10 mil pela desordem causada durante o episódio e outros R$ 10,5 mil por duas infrações ocorridas na partida.



O caso foi enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição aos clubes que não tomarem medidas para prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto.



As outras multas foram aplicadas pelo atraso de três minutos no retorno do intervalo e pelo excesso de crianças no protocolo de início do jogo, que contou com 67 participantes, número acima do limite permitido.

Menino foi hostilizado após receber camisa de Neymar

O episódio aconteceu depois do clássico entre Corinthians e Santos, quando Neymar entregou sua camisa a uma criança corintiana que afirmou ser fã do atacante. A atitude provocou a reação de parte da torcida, que passou a hostilizar o garoto e seus familiares.



Diante da situação, a família precisou deixar a Neo Química Arena acompanhada por policiais militares e seguranças. O episódio foi relatado na súmula da partida e levado à Procuradoria de Justiça Desportiva, que denunciou o Corinthians.