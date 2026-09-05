A situação aconteceu na Neo Química Arena, casa do CorinthiansAlexandre Kocinas/Corinthians
A identificação foi feita pela DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva) a partir de imagens das câmeras de segurança da Neo Química Arena e de registros feitos por jornalistas que estavam no estádio.
Os envolvidos responderão por provocação de tumulto e podem ser proibidos de frequentar jogos do Corinthians por até três anos, conforme previsto no artigo 201 da Lei Geral do Esporte.
Enquanto as investigações continuam, o Corinthians suspendeu as contas dos torcedores identificados no Fiel Torcedor. Eles já estão impedidos de entrar na Neo Química Arena e não poderão acompanhar a partida deste domingo, 6, contra a Chapecoense.
O caso foi enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição aos clubes que não tomarem medidas para prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto.
As outras multas foram aplicadas pelo atraso de três minutos no retorno do intervalo e pelo excesso de crianças no protocolo de início do jogo, que contou com 67 participantes, número acima do limite permitido.
Menino foi hostilizado após receber camisa de Neymar
Diante da situação, a família precisou deixar a Neo Química Arena acompanhada por policiais militares e seguranças. O episódio foi relatado na súmula da partida e levado à Procuradoria de Justiça Desportiva, que denunciou o Corinthians.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.