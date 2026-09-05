Alison dos Santos com a bandeira do BrasilNicolas Tucat / AFP
A vitória de Alison confirmou um de seus melhores anos no atletismo. Na última etapa, em Zurique, o atleta bateu o recorde mundial, que pertencia ao seu rival norueguês Karsten Warholm, ao registrar 45s80 e triunfar na pista.
Além disso, Piu também empilhou vitórias em 2026, vencendo ao todo as sete etapas das quais participou: Xangai, Xiamen, Estocolmo, Oslo, Silésia, Zurique e Bruxelas. Na final, Alison não enfrentou Warholm, seu principal adversário na disputa pelo campeonato.
O norueguês optou por não participar após não chegar a um acordo financeiro com os organizadores do torneio. Ele era o único tricampeão na categoria até então, tendo vencido em 2019, 2023 e 2025.
Matheus Lima também foi destaque na temporada
A classificação para a decisão é definida pela pontuação acumulada pelos atletas nas etapas do circuito ao longo da temporada. Matheus terminou a disputa em terceiro lugar e garantiu uma vaga na final após uma sequência de boas performances.
Piu percorreu caminho de títulos até chegar ao recorde mundial
Pouco tempo depois, em 2022, Piu foi o grande campeão do Mundial de Atletismo, que aconteceu em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, conquistando o ouro. No mesmo ano, ele também se sagrou o número um do mundo ao levar a Diamond League, circuito mundial de atletismo.
Depois disso, Piu empilhou novos títulos. Em 2023, o brasileiro voltou a conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos, desta vez em Santiago, no Chile, mantendo o domínio nos 400m com barreiras
Em 2024, Alison voltou ao pódio olímpico. Nos Jogos de Paris, o atleta conquistou novamente a medalha de bronze na prova. No mesmo ano, também levou o título geral da Diamond League pela segunda vez, em Bruxelas. Já em 2025, Piu conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio
A temporada de 2026 trouxe dois títulos nacionais inéditos para o brasileiro no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo, com o ouro nos 400m rasos e nos 400m com barreiras. Na Diamond League, Alison bateu o recorde mundial com seus 45s80 e faturou o título geral do campeonato.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.