Comemoração de Pierre GaslyAndrej Isakovic / AFP

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AFP
O piloto francês Pierre Gasly (Alpine) surpreendeu e fez a primeira pole position de sua carreira ao ter sido o mais rápido na sessão de classificação para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputada neste sábado (5), no circuito de Monza.

A última vez que um piloto francês havia conquistado uma pole na F1 foi em 1997, com Jean Alesi (Benetton), também no "Templo da Velocidade".

Gasly superou o britânico George Russell (Mercedes) e o australiano Oscar Piastri (McLaren), que ficaram à frente dos pilotos da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc e o britânico Lewis Hamilton.
Apesar de ter terminado em terceiro, Piastri vai largar em sexto, após ter sido punido com a perda de três posições no grid por atrapalhar o neozelandês Liam Lawson (Red Bull) no Q2.
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"É fantástico, a classificação foi incrível. Estou me sentindo muito bem no carro desde o início e realmente fiz uma volta excelente. Estou tentando conquistar a pole há nove anos. É uma sensação incrível, estou muito feliz", disse o francês.

Foi no lendário circuito de Monza que Gasly, que mora em Milão, conquistou sua única vitória na F1, em 2020.

"Venci minha primeira corrida em Monza e agora conquistei minha primeira pole position aqui. Existe algo realmente especial neste lugar", acrescentou o piloto de 30 anos.
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- Antonelli punido -

O holandês Max Verstappen (Red Bull) é o quinto, à frente de Piastri, do argentino Franco Colapinto (Alpine), dos britânicos Lando Norris (McLaren) e Arvid Lindblad (Racing Bulls) e do brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi).

Apesar de ter terminado a classificação em sétimo, o italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato, vai largar da 20ª posição como punição por ter excedido o limite de troca de componentes de seu motor.

Com isso, Bortoleto, que não conseguiu avançar ao Q3 por um milésimo de segundo, foi beneficiado e vai fechar a quinta fila, na décima posição.

Lawson, 14º na classificação, e o tailandês Alexander Albon (Williams), que terminou em 18º, também vão para o fundo do grid por terem trocado peças em seus motores.

O GP da Itália de F1 será disputado neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília).

-- Grid de largada do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1:

1ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)


2ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)


3ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)


4ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)


5ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)


6ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)


7ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)


8ª fila:

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)


9ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)


10ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)


11ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Liam Lawson (NZL/Red Bull)