Comemoração de Pierre GaslyAndrej Isakovic / AFP
A última vez que um piloto francês havia conquistado uma pole na F1 foi em 1997, com Jean Alesi (Benetton), também no "Templo da Velocidade".
Gasly superou o britânico George Russell (Mercedes) e o australiano Oscar Piastri (McLaren), que ficaram à frente dos pilotos da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc e o britânico Lewis Hamilton.
Foi no lendário circuito de Monza que Gasly, que mora em Milão, conquistou sua única vitória na F1, em 2020.
"Venci minha primeira corrida em Monza e agora conquistei minha primeira pole position aqui. Existe algo realmente especial neste lugar", acrescentou o piloto de 30 anos.
- Antonelli punido -
Apesar de ter terminado a classificação em sétimo, o italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato, vai largar da 20ª posição como punição por ter excedido o limite de troca de componentes de seu motor.
Com isso, Bortoleto, que não conseguiu avançar ao Q3 por um milésimo de segundo, foi beneficiado e vai fechar a quinta fila, na décima posição.
Lawson, 14º na classificação, e o tailandês Alexander Albon (Williams), que terminou em 18º, também vão para o fundo do grid por terem trocado peças em seus motores.
O GP da Itália de F1 será disputado neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília).
-- Grid de largada do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
2ª fila:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3ª fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
4ª fila:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
5ª fila:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
6ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
7ª fila:
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
8ª fila:
Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
9ª fila:
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)
10ª fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
11ª fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Liam Lawson (NZL/Red Bull)
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