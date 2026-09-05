Lionel Messi e Cristiano Ronaldo podem se reencontrar - FOTOS Divulgação/Inter Miami e Divulgação

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo podem se reencontrarFOTOS Divulgação/Inter Miami e Divulgação

Publicado 05/09/2026 14:30

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo podem estar próximos de um reencontro no futebol. Melhor ainda, eles podem jogar lado a lado na icônica La Bombonera, estádio do Boca Juniors, da Argentina. Ídolo do Xeneize, o ex-centroavante Carlitos Tévez convidou os dois astros para uma partida comemorativa no fim deste ano.

Aposentado desde 2022, Tévez fará um jogo de despedida com a camisa do clube argentino, do qual é ídolo. A confraternização foi negociada com Juan Román Riquelme, presidente do Boca, e marcada para o dia 19 de dezembro, no estádio da equipe, em Buenos Aires.

Entre os convidados por Carlitos, estão astros e ex-craques que atuaram com ele por clubes — como Manchester United, Manchester City, Juventus e Corinthians — ou pela seleção argentina. O próprio Riquelme foi convocado, além de estrelas como o inglês Wayne Rooney e o italiano Andrea Pirlo.

Sem contar, claro, com Messi e Cristiano. O primeiro jogou com Tévez na seleção, na primeira década dos anos 2000. Já o segundo, foi seu companheiro de Manchester United, entre 2007 e 2009. A presença das duas lendas ainda não foi confirmada.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci