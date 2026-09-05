Anúncio de Matheus França em clube portuguêsDivulgação/Alverca
Dono do clube
Recentemente, o camisa 7 dos merengues, inclusive, celebrou o anúncio de Zé Rafael, que também será reforço para a temporada atual.
Carreira do atleta
Seu começo no Flamengo foi muito bom e chamou a atenção de várias equipes inglesas, como Chelsea, Newcastle e o próprio Crystal Palace, que posteriormente contrataria o jogador. No clube, ele teve 53 jogos, balançando as redes em nove oportunidades. Além disso, estava no elenco campeão da Copa Libertadores em 2022 e da Copa do Brasil no mesmo ano.
A transferência dele para o Crystal Palace ocorreu em agosto de 2023 e custou cerca de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 108 milhões na cotação da época) para os cofres ingleses. Pelo clube, jogou apenas 19 partidas, marcando apenas um gol e dando uma assistência.
Em busca de novos ares, retornou para o Brasil em 2025 por empréstimo, dessa vez para o rival do clube que o revelou, o Vasco. No Cruz-Maltino, teve 27 atuações, marcando apenas uma vez. Nesse período, foi alvo de muitas críticas por parte da torcida.
Após retornar ao Crystal Palace e participar da pré-temporada, Matheus foi emprestado novamente, desta vez para o Alverca. Agora, o atacante tem a oportunidade de demonstrar o seu bom futebol em solo europeu.
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