Anúncio de Matheus França em clube português - Divulgação/Alverca

Anúncio de Matheus França em clube portuguêsDivulgação/Alverca

Publicado 05/09/2026 17:40

Meia-atacante revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Vasco , Matheus França foi anunciado pelo Alverca de Portugal. O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada europeia e tem opção de compra fixada. Vinicius Júnior, do Real Madrid é coproprietário da equipe.

O jovem de 22 anos está em busca de uma redenção em sua carreira após uma passagem abaixo das expectativas no Vasco.

Dono do clube

Vini Júnior adquiriu a equipe, no começo de 2025, ao se unir a um grupo de investidores brasileiros e espanhóis, que, por cerca de 8 milhões de euros (em torno de R$ 48 milhões), compraram de 70% a 80% da equipe.

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Recentemente, o camisa 7 dos merengues, inclusive, celebrou o anúncio de Zé Rafael, que também será reforço para a temporada atual. Recentemente, o camisa 7 dos merengues, inclusive, celebrou o anúncio de Zé Rafael, que também será reforço para a temporada atual.

Carreira do atleta

O jovem atacante revelado pelo Flamengo em 2022, na equipe comandada por Dorival Júnior, já passou por três equipes desde que deixou o Rubro-Negro: Crystal Palace, Vasco da Gama e, agora, Alverca.



Seu começo no Flamengo foi muito bom e chamou a atenção de várias equipes inglesas, como Chelsea, Newcastle e o próprio Crystal Palace, que posteriormente contrataria o jogador. No clube, ele teve 53 jogos, balançando as redes em nove oportunidades. Além disso, estava no elenco campeão da Copa Libertadores em 2022 e da Copa do Brasil no mesmo ano.

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A transferência dele para o Crystal Palace ocorreu em agosto de 2023 e custou cerca de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 108 milhões na cotação da época) para os cofres ingleses. Pelo clube, jogou apenas 19 partidas, marcando apenas um gol e dando uma assistência.



Em busca de novos ares, retornou para o Brasil em 2025 por empréstimo, dessa vez para o rival do clube que o revelou, o Vasco. No Cruz-Maltino, teve 27 atuações, marcando apenas uma vez. Nesse período, foi alvo de muitas críticas por parte da torcida. A transferência dele para o Crystal Palace ocorreu em agosto de 2023 e custou cerca de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 108 milhões na cotação da época) para os cofres ingleses. Pelo clube, jogou apenas 19 partidas, marcando apenas um gol e dando uma assistência.Em busca de novos ares, retornou para o Brasil em 2025 por empréstimo, dessa vez para o rival do clube que o revelou, o Vasco. No Cruz-Maltino, teve 27 atuações, marcando apenas uma vez. Nesse período, foi alvo de muitas críticas por parte da torcida.