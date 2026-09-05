Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras/by Canon

Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras/by Canon

Publicado 05/09/2026 19:20 | Atualizado 05/09/2026 20:29

Rio - O Palmeiras conseguiu efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira, que poderá comandar o time contra o Botafogo . A partida acontece neste domingo (6), a partir das 18h30, no Estádio Nilton Santos.

A Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na sexta-feira (4), julgou o português por chutar um equipamento de captação de áudio instalado junto ao gramado. A situação aconteceu na partida contra o Mirassol, válida pelo Brasileirão. Por maioria dos votos, ele pegou dois jogos de suspensão.

Já neste sábado (5), a auditora responsável pela relatoria do processo no Pleno do (STJD), Antonieta da Silva, deferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo Palmeiras.

Portanto, a pena fica suspensa até o julgamento do recurso pelo Pleno.

Veja o despacho da relatora Antonieta da Silva:

Cuida-se de recurso voluntário, interposto tempestivamente, pela agremiação Sociedade Esportiva Palmeiras, em favor do técnico, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, por conduto do advogado devidamente constituído, em face da decisão exarada pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, que condenou, por maioria, o técnico, em 02 (duas) partidas de suspensão, com base no art. 258 do CBJD.



Na leitura da peça recursal interposta pela Sociedade Esportiva Palmeiras, em cotejo com o resultado do julgamento, observei que o relator do caso votou para absolver o recorrente das imputações do art. 258 do CBJD e esse fato é relevante para a interpretação do pleito em desate.



Diante dessa variação de entendimentos, na 3ª Comissão Disciplinar do STJD, acredito ser prudente deferir o efeito suspensivo, pois vislumbro, na hipótese, a ocorrência dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo requerido, com base no art. 147-A do CBJD.



Com base no exposto, sem adiantar a análise de mérito e em exame superficial, típico dos pleitos liminares, defiro o efeito suspensivo requestado com base no art. 147-A do CBJD, no sentido de suspender a punição direcionada ao técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, até o julgamento definitivo do processo.