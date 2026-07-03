Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994Divulgação
Parreira apresenta piora e respira com auxílio de aparelhos
Boletim médico aponta agravamento por infecção pulmonar com repercussão na função renal
Técnico deixa o comando de seleção depois de apenas dois jogos
Hervé Renard esteve à frente da equipe nas partidas contra Japão e Holanda, pela Copa do Mundo
Ancelotti lamenta ausência de Paquetá e atualiza sobre Raphinha
Meia do Flamengo é desfalque na seleção brasileira, que vai enfrentar a Noruega
Goleiro espanhol faz ressalva sobre CR7, mas elogia: 'Determinante'
Unai Simón citou que o camisa 7 não é o mesmo da época de Real Madrid
Hulk marca, e Fluminense derrota o São Cristóvão em amistoso
Reforço marcou um dos gols da vitória por 5 a 0; próximos duelos serão disputados no Maracanã com presença de público
Vasco vence o Boavista em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa
O auxiliar Bruno Lazaroni comandou o Cruz-Maltino
Brasil x Noruega: Rio terá telões, shows e samba para a torcida
Alzirão, arenas temáticas, bares e espaços gastronômicos terão programação especial para a torcida neste domingo
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