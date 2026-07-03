Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994 - Divulgação

Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994Divulgação

Publicado 03/07/2026 19:08

Rio - O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou piora no quadro de saúde. Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (3), ele voltou a respirar por aparelhos e está em estado grave.

Internado desde 16 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Parreira segue em acompanhamento intensivo após um quadro de inflamação pulmonar.

"O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise. No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo", informou o hospital.

Na terça-feira, ele tinha apresentado uma melhora e já respirava sem auxílio de aparelhos, mas seguia na UTI, após ser submetido a um procedimento cirúrgico para conter um sangramento.

O ex-treinador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 como técnico e integrante da comissão técnica no tricampeonato de 1970, vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital.

Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após período de remissão em 2025, o tratamento oncológico precisou ser retomado com o retorno da doença.

Ao longo da carreira, além dos títulos com a seleção brasileira, o treinador também dirigiu equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo.