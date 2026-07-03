Almada em treino pela Argentina - Divulgação / Argentina

Almada em treino pela ArgentinaDivulgação / Argentina

Publicado 03/07/2026 18:40

Rio - O meia Thiago Almada, de 25 anos, está perto de voltar ao futebol sul-americano. De acordo com informações do jornalista Daniel Cacioli, da "DSports", emissora de TV argentina, o River Plate chegou a um acordo com o Atlético de Madrid pelo jogador.

A operação será no valor de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 103,70 milhões). Apesar disso, a oficialização do negócio só deverá acontecer no fim da disputa da Copa do Mundo. Almada está defendendo a seleção argentina.

O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado, junto ao Botafogo.

Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.