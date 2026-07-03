João Fonseca Henry Nicholls / AFP
Com a derrota, o jovem tenista carioca perdeu a chance de superar a campanha do ano passado, quando também chegou à terceira fase do torneio, mas acabou eliminado pelo chileno Nicolás Jarry. Nesta edição, ele vinha embalado por vitórias sobre o espanhol Roberto Baustista Agut, na estreia, e triunfo sobre o holandês Jesper de Jong, ambas por 3 sets a 0.
Já Safiullin tem muito o que comemorar. Após um 2025 marcado por lesões, o tenista russo vem buscando uma retomada na temporada. Nesta campanha em Wimbledon, ele venceu três batalhas de cinco sets seguidas até superar Fonseca. Na última rodada do qualifying, ele bateu Jerome Kym, e depois surpreendeu Andrey Rublev e Botic Van De Zandschulp.
Após desbancar o brasileiro com autoridade, Safiullin aguarda o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o francês Arthur Rinderknech para saber quem vai ser o seu próximo adversário na sequência do Grand Slam inglês.
LEIA MAIS: Capitães Marquinhos e Odegaard se reencontram após final da Liga dos Campeões
A segunda parcial também começou marcada pelo equilíbrio. Aos poucos, porém, o russo foi começando a se sentir mais à vontade. Apostando na troca de bolas e contando sempre com uma boa devolução nos saques de Fonseca, Safiullin obteve a quebra no sétimo game.
Ao confirmar o seu saque e abrir 5 a 3, o russo mais uma vez se colocou em uma posição confortável na partida. Pressionado no serviço e sofrendo com os winners do rival, Fonseca não conseguiu reagir. O russo obteve mais uma quebra e emplacou um novo 6/3 para fazer 2 sets a 0.
Sem nada a perder, João voltou com tudo para o terceiro set. Mais agressivo e impondo um ritmo forte, ele apresentou um aproveitamento no primeiro serviço de 86%. Já Safiullin adotou a estratégia de desgastar o brasileiro nas trocas de bolas longas. Com um drop-shot e um winner de devolução, o russo mais uma vez fez a diferença, quebrou o serviço no sexto game e abriu vantagem em um momento importante do duelo.
A partir daí, próximo de garantir a vitória, ele apenas administrou a partida. Confirmou o seu saque, fez 5 a 2, e depois definiu o terceiro set por 6/3 selando a vitória de 3 a 0.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.