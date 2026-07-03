Maracanã - Divulgação / Maracanã / CBF

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Publicado 03/07/2026 00:01 | Atualizado 03/07/2026 01:18

Rio - Enquanto a Copa do Mundo entra em sua fase decisiva, os clubes brasileiros retomam as atividades de olho na sequência da temporada. Para embalar esse retorno aos gramados, Flamengo e Fluminense vão disputar amistosos preparatórios, com transmissão ao vivo do Sportv, Premiere e GE TV, visando o reinício das disputas das principais competições nacionais e continentais.

O Flamengo disputará três partidas em Portugal, pelo Torneio do Algarve, que completa 25 anos nesta edição. O primeiro compromisso será diante do River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, às 15h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2, GE TV e Premiere. O jogo marca o reencontro dos finalistas da Libertadores de 2019.

Na sequência, o Flamengo enfrenta o Lausanne, da Suíça em 8 de julho, às 16h30. Por fim, o time comandado pelo português Leonardo Jardim encerra a o giro europeu com o duelo diante do Benfica, de Portugal, no dia 11 de julho, às 15h30. As duas partidas terão transmissão ao vivo no Sportv, GE TV e Premiere.

Já o Fluminense realizará dois amistosos no Rio de Janeiro. No dia 8 de julho, recebe o Nova Iguaçu, às 20h30, em jogo que deve marcar a estreia de Hulk com a camisa tricolor. A partida terá transmissão exclusiva nas plataformas Globo, Sportv, GE TV e Premiere. Já no dia 12 de julho, às 16h, o adversário será o Bahia, ao vivo no Sportv 2, GE TV e Premiere.

Sexta-feira, 3 de julho

15h30 - Flamengo x River Plate (ARG)

Transmissão: Sportv 2, GE TV e Premiere



Quarta-feira, 8 de julho

16h30 - Flamengo x Lausanne (SUI)

Transmissão: Sportv, Sportv 4K, GE TV e Premiere



20h30 - Fluminense x Nova Iguaçu

Transmissão: Globo, Sportv, Sportv 4K, GE TV e Premiere



Sábado, 11 de julho

15h30 - Flamengo x Benfica (POR)

Transmissão: Sportv 2, GE TV e Premiere



Domingo, 12 de julho

16h00 - Fluminense x Bahia

Transmissão: Sportv 2, GE TV e Premiere