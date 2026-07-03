Rio - Enquanto a Copa do Mundo entra em sua fase decisiva, os clubes brasileiros retomam as atividades de olho na sequência da temporada. Para embalar esse retorno aos gramados, Flamengo e Fluminense vão disputar amistosos preparatórios, com transmissão ao vivo do Sportv, Premiere e GE TV, visando o reinício das disputas das principais competições nacionais e continentais.
O Flamengo disputará três partidas em Portugal, pelo Torneio do Algarve, que completa 25 anos nesta edição. O primeiro compromisso será diante do River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, às 15h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2, GE TV e Premiere. O jogo marca o reencontro dos finalistas da Libertadores de 2019.
Na sequência, o Flamengo enfrenta o Lausanne, da Suíça em 8 de julho, às 16h30. Por fim, o time comandado pelo português Leonardo Jardim encerra a o giro europeu com o duelo diante do Benfica, de Portugal, no dia 11 de julho, às 15h30. As duas partidas terão transmissão ao vivo no Sportv, GE TV e Premiere.
Já o Fluminense realizará dois amistosos no Rio de Janeiro. No dia 8 de julho, recebe o Nova Iguaçu, às 20h30, em jogo que deve marcar a estreia de Hulk com a camisa tricolor. A partida terá transmissão exclusiva nas plataformas Globo, Sportv, GE TV e Premiere. Já no dia 12 de julho, às 16h, o adversário será o Bahia, ao vivo no Sportv 2, GE TV e Premiere.
Sexta-feira, 3 de julho 15h30 - Flamengo x River Plate (ARG) Transmissão: Sportv 2, GE TV e Premiere
Quarta-feira, 8 de julho 16h30 - Flamengo x Lausanne (SUI) Transmissão: Sportv, Sportv 4K, GE TV e Premiere
20h30 - Fluminense x Nova Iguaçu Transmissão: Globo, Sportv, Sportv 4K, GE TV e Premiere
Sábado, 11 de julho 15h30 - Flamengo x Benfica (POR) Transmissão: Sportv 2, GE TV e Premiere
Domingo, 12 de julho 16h00 - Fluminense x Bahia Transmissão: Sportv 2, GE TV e Premiere
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.