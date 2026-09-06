Ziyech jogou duas Copas - Kirill Kudryavtsev / AFP

Ziyech jogou duas CopasKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 06/09/2026 12:03

Rio - Em negociações com o Botafogo , o meia-atacante Hakim Ziyech oficializou sua saída do Wydad Casablanca, do Marrocos, na manhã deste domingo (6). Em paralelo, o Glorioso não desiste da contratação, apesar de impasse nas tratativas com o jogador, segundo o "ge".

Houve rumores de que Zakaria Labyad, ex-companheiro do ponta na seleção e atualmente no Corinthians, alertou Ziyech sobre a má qualidade dos gramados brasileiros. A afirmação teria feito o jogador recuar na negociação. No entanto, o próprio atleta corintiano negou a fala.

A apuração diz que, antes do entrave, o ex-Chelsea já teria um vídeo de apresentação gravado e passagens compradas para chegar ao Rio neste domingo (6). Agora, ele teria pedido um tempo para pensar.

Ainda assim, o Botafogo segue firme na tentativa de contratar Hakim Ziyech no fim desta janela de transferências. O atleta, que defendeu a seleção marroquina nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, é um ponta-direita canhoto, acostumado a "cortar para dentro". A função é vista como carência pelo Alvinegro.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci