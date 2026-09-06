Ziyech jogou duas CopasKirill Kudryavtsev / AFP
Botafogo encaminha contratação com atacante marroquino Hakim Ziyech
Jogador de 33 anos se despediu do Wydad Casablanca e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para fechar a negociação
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Marçal vê evolução do Botafogo e enaltece espírito competitivo
Capitão lamentou as chances perdidas, mas elogiou a atuação do Glorioso e destacou a importância do ponto conquistado em casa
Botafogo empata sem gols com Palmeiras e ajuda Flamengo no Brasileirão
Jogo teve protesto dos alvinegros contra Marlon Freitas, expulsão de Barboza e reclamação dos palmeirenses, que perderam a liderança
Torcida do Botafogo rasga bandeirão de Marlon Freitas em reencontro
Faixa em homenagem ao volante foi pintada com o nome de Judas e foi rasgada logo após ser exibida na entrada dos times em campo
Tiquinho Soares não é relacionado para Botafogo x Palmeiras
O centroavante foi anunciado há 11 dias pelo Alvinegro, mas segue fazendo um trabalho individual para reestreiar pela equipe
Próximo do Botafogo, Hakim Ziyech deixa clube marroquino
Glorioso sonha com contratação, apesar de impasse; Wydad Casablanca anunciou a saída do ponta na manhã deste domingo (6)
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