Ziyech jogou duas Copas - Kirill Kudryavtsev / AFP

Ziyech jogou duas CopasKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 06/09/2026 21:30

Rio - O Botafogo chegou a um acordo verbal com o atacante Hakim Ziyech . O marroquino, de 33 anos, se despediu do Wydad Casablanca, do Marrocos, neste domingo (6), e é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato, segundo o "ge".

Hakim Ziyech é um desejo antigo do departamento de scout do Botafogo. O clube carioca já havia se acertado com o marroquino anteriormente, mas o jogador demonstrou preocupação com a qualidade dos gramados do Brasil e recuou na negociação.

Após um período para pensar, Hakim Ziyech decidiu avançar nas conversas com o Botafogo. A proposta salarial, inclusive, é considerada baixa para para padrões brasileiros de jogadores titulares em posições de ataque. O acordo deve ser válido até dezembro de 2028.

Filho de pais marroquinos, Hakim Ziyech nasceu na Holanda e iniciou sua carreira no país. Revelado no Heerenveen, o atacante jogou nos holandeses Twente e Ajax, onde se destacou na campanha semifinalista da Liga dos Campeões na temporada 2018/19.

O bom desempenho no Ajax chamou a atenção do Chelsea, da Inglaterra, em 2020, que desembolsou 40 milhões de euros (R$ 213,7 milhões na cotação da época). No clube inglês, no entanto, oscilou, mas fez parte da campanha do título da Liga dos Campeões de 2020/21.