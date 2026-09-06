Carlo Ancelotti acompanhou jogo entre Botafogo e Palmeiras, no Nilton SantosReprodução
Ancelotti acompanha jogo entre Botafogo e Palmeiras no Nilton Santos
Treinador da seleção brasileira faz últimas observações antes da primeira convocação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
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Torcida do Botafogo rasga bandeirão de Marlon Freitas em reencontro
Faixa em homenagem ao volante foi pintada com o nome de Judas e foi rasgada logo após ser exibida na entrada dos times em campo
Rossi enaltece postura do Flamengo e destaca 'sacrifício' em vitória
Jogando fora de casa, Rubro-Negro supera forte chuva e vence o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão
Lino destaca 'união' do Flamengo e vive expectativa por convocação
Atacante marcou o gol da vitória sobre o Remo por 1 a 0, neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão
Flamengo vence Remo e assume a liderança do Brasileirão
Sob forte chuva em Belém, Rubro-Negro supera adversário com gol de Samuel Lino e pressiona o Alviverde, que ainda joga na rodada
Sem Andrés Gomez e Thiago Mendes, Vasco viaja para a Colômbia
Além dos dois jogadores, o Cruz-Maltino terá mais ausências no jogo de ida da Sul-Americana contra o Santa Fe (COL), nesta terça-feira (8)
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