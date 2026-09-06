Carlo Ancelotti acompanhou jogo entre Botafogo e Palmeiras, no Nilton Santos - Reprodução

Carlo Ancelotti acompanhou jogo entre Botafogo e Palmeiras, no Nilton SantosReprodução

Publicado 06/09/2026 20:00

Rio - O jogo entre Botafogo e Palmeiras teve uma visita ilustre. O técnico Carlo Ancelotti acompanhou a partida, neste domingo (6), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão, e fez suas últimas observações antes da primeira convocação da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, na próxima quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Carlo Ancelotti se encontrou com o técnico interino Rodrigo Bellão, do Botafogo, e o treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, pouco após a sua chegada ao estádio Nilton Santos. O italiano teve uma conversa com os treinadores e, depois, seguiu para o camarote onde acompanhou o jogo. Ele esteve acompanhado do diretor de seleções Rodrigo Caetano.

Às vésperas de iniciar o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, o técnico Carlo Ancelotti prometeu promover uma renovação na seleção brasileira. Nomes como Danilo, Casemiro e Neymar, que disputaram o Mundial de 2026, foram descartados para o futuro. Em entrevista recente à "Real Madrid TV", o treinador italiano destacou a necessidade de iniciar uma "nova geração".

"A Copa do Mundo acabou com uma geração de jogadores, de grandes jogadores, e tem que começar uma nova geração. Estamos avaliando sobretudo os jovens brasileiros que estão no mundo todo e vamos começar a programar uma nova geração. A geração dos jogadores de 20 anos é muito boa atualmente e, nos próximos amistosos, vamos aproveitar melhor para conhecer esses jovens", disse.

A primeira convocação do ciclo da Copa do Mundo de 2030 será realizada na próxima quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil vai enfrentar a Austrália no dia 25 de setembro, no estádio Queensland Country Bank, em Townsville e depois no dia 29, no estádio Suncorp, em Brisbane. Depois, encara a Índia, no dia 3 de outubro, no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá.