Arsenal venceu o Chelsea de virada, por 2 a 1, pelo Campeonato Inglês - Adrian Dennis / AFP

Arsenal venceu o Chelsea de virada, por 2 a 1, pelo Campeonato InglêsAdrian Dennis / AFP

Publicado 06/09/2026 17:00 | Atualizado 06/09/2026 17:32

Rio - O Campeonato Inglês ainda dá seus primeiros passos, mas os favoritos vão se consolidando e apenas duas equipes se mantém com campanha perfeita nesta largada da competição. Um dia após o City ganhar seu terceiro jogo seguido, foi a vez de o campeão Arsenal mostrar força para buscar virada diante do Chelsea , por 2 a 1, no Emirates Stadium, se mostrando imbatível na atual temporada.

Depois de levar um gol de Morgan com somente um minuto, o Arsenal conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, em batida rasteira de Havertz. Mesmo diante de um inspirado Dibu Martínez no gol do outro lado, os Gunners buscaram a virada após o intervalo com Odegaard. O bom triunfo caseiro aumenta a confiança do atual vice-campeão da Liga dos Campeões para estreia na atual edição, em visita ao Napoli, na Itália.

Com elencos modificados, o atual campeão Arsenal e o novo Chelsea de Xabi Alonso entraram em campo no lotado Emirates Stadium pressionados ao triunfo após verem o Manchester City confirmar força e chegar aos nove pontos em três rodadas ainda no sábado. Querendo manter os 100% de aproveitamento, prometiam um jogo aberto e ofensivo.

Bastou um minuto para o grito de gol ecoar. Após cobrança de falta do Chelsea, a defesa do Arsenal afastou mal e Morgan Rogers, que vem atuando na frente com Pedro Neto e João Pedro, com o brasileiro Estêvão, pela terceira vez seguida na reserva, acertou belo chute, de primeira, sem chances para Raya. Em lance parecido, mas com cobrança de falta por baixo, Gabriel Magalhães tentou o empate e acertou um chute no rosto do goleiro argentino Dibu Martínez.

Investindo em cruzamentos nas cobranças de faltas, o Arsenal chegou à igualdade rapidamente. Mas o VAR acabou anulando o lance. Dibu fez milagre na batida de Magalhães, Konsa (impedido) ainda acertou a trave até Calafiori mandar as redes. A festa virou frustração pela análise do árbitro de vídeo em começo de jogo elétrico. Mas o grito dos locais veio forte aos 24 minutos, quando Havertz superou Dibu e empatou.

A torcida dos Gunners aumentou ainda mais o som nas arquibancadas para empurrar seus ídolos à virada. Os visitantes, contudo, não queriam saber da igualdade sofrida e também se arriscavam ao ataque. João Pedro quase encobriu Raya, mas falhou na pontaria. Em contra-ataque rápido já nos acréscimos, Pedro Neto recebeu do brasileiro e bateu na trave.

Os treinadores mostraram satisfação com seus times e voltaram da pausa sem mudanças. E, assim como na etapa inicial, o segundo tempo começou com gol logo nos primeiros minutos. Desta vez com os mandantes, que chegaram à virada com Odegaard, para enorme vibração de Mikel Arteta e frustração de Xabi Alonso. O treinador dos Blues, aliás, fez mudanças na equipe, que quase chegou à igualdade. Mas Raya salvou.

Restando apenas 10 minutos, Alonso se rendeu ao brasileiro Estêvão na tentativa de evitar a oitava derrota para o Arsenal nos últimos 12 jogos. E o atacante quase marca um golaço em jogada individual, parando em boa defesa de Raya. Apesar da pressão final, o Chelsea não conseguiu a igualdade, ampliando o jejum no confronto. Desde um 2 a 0 ainda em 2021 que o time não supera o adversário.