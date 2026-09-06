Patrice Motsepe, presidente da CAF, ao lado de Gianni InfantinoPaul Ellis / AFP
Infantino confirma candidatura à reeleição como presidente da Fifa
Em meio à grande rejeição, o mandatário segue acreditando que será possível se reeleger em seu cargo atual dentro da entidade
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Na estreia de Gabriel Jesus, Barcelona goleia Valencia no Espanhol
Raphinha marca na goleada por 5 a 0 e ajuda o clube catalão a se distanciar do rival Real Madrid na liderança da competição
Lucho Acosta entra em grupo seleto após marcar em clássico
O meio-campista argentino foi incluído entre os atletas que vestiram a camisa tricolor e fizeram gol contra os três rivais no Brasileirão
Vasco paga caro pela falta de pontaria e aumenta risco de rebaixamento
Cruz-Maltino não aproveita chances claras em clássico contra o Fluminense, acaba derrotado por 1 a 0 e se complica na competição
Tiquinho Soares não é relacionado para Botafogo x Palmeiras
O centroavante foi anunciado há 11 dias pelo Alvinegro, mas segue fazendo um trabalho individual para reestreiar pela equipe
Antonelli vence GP da Itália após largar entre os últimos colocados
Piloto italiano largou na 19ª posição e superou seu companheiro de equipe na volta 51; o piloto brasileiro Bortoletto terminou no 11º lugar
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