Kimi Antonelli largou na pole position no GP da BélgicaDivulgação / Mercedes
Antonelli vence GP da Itália após largar entre os últimos colocados
Piloto italiano largou na 19ª posição e superou seu companheiro de equipe na volta 51; o piloto brasileiro Bortoletto terminou no 11º lugar
Antonelli vence GP da Itália após largar entre os últimos colocados
Piloto italiano largou na 19ª posição e superou seu companheiro de equipe na volta 51; o piloto brasileiro Bortoletto terminou no 11º lugar
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