Kimi Antonelli largou na pole position no GP da BélgicaDivulgação / Mercedes

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Estadão Conteúdo
O jovem Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, fez o dever de casa e conseguiu a vitória no Grande Prêmio da Itália, após uma excelente recuperação. A prova foi realizada neste domingo (06), no histórico circuito de Monza. O pódio foi complementado pelo companheiro de equipe, George Russell e por Max Verstappen, da Red Bull.
A prova do italiano foi impecável do início ao fim. Ele começou do final do grid devido a uma punição da FIA, após a Mercedes trocar o motor do carro. Antes do primeiro terço da corrida, o piloto já figurava entre os líderes e colocava muita pressão justamente sobre o parceiro George Russell. Com diversas trocas de posição durante a prova, Antonelli assumiu a primeira posição definitivamente apenas na volta 51. Com a vitória do jovem, um piloto italiano volta a vencer o GP de Monza após 60 anos.
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O último que subiu ao lugar mais alto do pódio foi Ludovico Scarfiotti, na temporada de 1966, pela Ferrari. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto relargou muito mal após a bandeira vermelha e perdeu diversas posições. Apesar disso, ele conseguiu a recuperação e ficou com a 11ª colocação. Mesmo assim, o piloto da Audi ficou fora da zona de pontuação.
Pierre Gasly largou bem e se salvou das investidas de George Russell na primeira volta, mantendo a primeira colocação. Um pouco mais atrás, Charles Leclerc e Lewis Hamilton se chocaram nas primeiras curvas e o heptacampeão ficou para trás. Por rádio, o britânico reclamou do companheiro de equipe. Na reta principal, o inglês da Mercedes tomou a liderança de Pierre Gasly sem grande dificuldade. O piloto da Alpine chegou a perder a segunda posição para Charles Leclerc, mas conseguiu recuperar a vice-liderança logo na sequência.